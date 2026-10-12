Елхан Шүкүрлү: Назирләр Кабинетинин бу сәһви тезликлә дүзәлдилмәлидир!

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: 44 ҝүнлүк Вәтән Савашында бирләшән вә дүшмән үзәриндә гәләбә газанан, өзүнәинам һиссини бәрпа едән вә рифаһ дөвләти гурмаг хәјалларыјла јашајан Азәрбајҹан ҹәмијјәтини инди һөкумәтимиз ардыҹыл сәһвләријлә јенидән 2020-ҹи илдән әввәлки һалына – бөлүнмүш, гаршылыглы кин, нифрәт вә гәзәбин сүрәтлә артдығы топлум һалына гајтарыр.
Һазырда һөкумәтдә бу әһвал һөкм сүрүр ки, һакимијјәт чох ҝүҹлүдүр, ҹәмијјәт үзәриндә тотал нәзарәти тәмин едә билир, мүгавимәт һүҹрәләри чөкдүрүлүб вә белә бир шәраитдә дә истәнилән гәрары раһатҹа ҹәмијјәтә једиртмәк мүмкүндүр!
Чох јанлыш дүшүнҹә вә тәһлүкәли сијаси курсдур!
Анламырлар ки, фәрдләрдә олдуғу кими, дөвләтләр, ону идарә едән һакимијјәтләр үчүн дә ән тәһлүкәли ан ән архајын дүшдүјү, өзүнү артыг басылмаз, ҝүҹлү, сәһвсиз вә гүсурсуз ҝөрдүјү андыр!
Ҹәмијјәт үчүн һәр гаранлыг, гејри-мүәјјән ситуасијаларда тәкрарланан “Президент өзү нәји, нә заман, неҹә етмәји јахшы билир” тезиси алтында апарылан тәблиғат артыг нәинки иҹтимаи инам вә әминлик јаратмыр, әксинә, инсанларда күтләви гыҹыг доғурур вә һакимијјәт голларыны, дөвләт гурумларыны да етибарсызлашдырыр: әҝәр һәр шеј бир нәфәрин үзәриндәдирсә вә о, һәр шеји едәҹәксә, даһа бу бојда дөвләт гурумларына, һөкумәтә нә еһтијаҹ?!
Кимсә һөкумәтимизи силкәләјиб ајылтмалыдыр ки, учурума ҝедирик: өлкәнин игтисади ҝөстәриҹиләри һәтта сахталашдырылымыш рәсми рәгәмләрдә белә, дәһшәт сачыр; коррупсија, ишсизлик, јохсуллуг, инфилјасија вә бүтүн бунларын ҝәтирдији мәнәвијјатсызлыг, әхлагсызлыг ҝөрүнмәмиш мигјасда артыр; әһалинин сосиал вәзијјәти ҝет-ҝедә ағырлашыр; өлкәдән күтләви шәкилдә әмәкгабилијјәтли ҝәнҹ әһали көч едир; әјаләтләрдә, кәндләримиздә адам галмајыб – өлкәдән ҝедә билмәјәнләр дә нормал канализасија системи белә олмајан пајтахта ахышыр вә беләҹә, һәр ҝүн ләнәт вә гәзәб һиссијлә заманымызы кечирдијимиз Бакы тыхаҹларында тәкҹә өмрүмүз јох, елә мүзәффәр һөкумәтимизин дә дүзәләҹәјинә инам итир, сарсылыр...
Ҹидди идарәетмә бөһранынын ашкар ҝөрүндүјү белә бир вәзијјәтдә елә бу идарәетмәдән гајнагланан чохсајлы проблемләри һәлл етмәјә бирбаша мәсул һөкумәт - Назирләр Кабинети исә ишини-ҝүҹүнү бир тәрәфә туллајыб, чох һәссас – гыл көрпүдән кечдијимиз бир дөнәмдә дүшүб мәктәбләрдә һиҹабын, башөртүсүнүн үстүнә!!!
Билә-билә ки, бу гәрар ҹәмијјәтдә ачыг бөлүнмә вә гаршыдурма риски јарадаҹаг, сијаси сабитлији позаҹаг, өлкәјә дүшмән ҝүҹләрин өлкәни ичдән гарышдырмасына фүрсәт вә рәваҹ верәҹәк, бизи башга мүсәлман дөвләтләри арасында башыашағы, ҝөзүкөлҝәли едәҹәк, дајанмаг, ҝери чәкилмәк вә ән үст сәвијјәдә мәсәләјә ајдынлыг ҝәтирмәк әвәзинә, һәлә бир инадла да онун иҹрасыны тәмин етмәјә чалышырлар.
Һеч ејнилә бу сајаг давранмыш башга өлкәләрин јашадығы аҹы тарихи тәҹрүбәдән дә дәрс алмаг, нәтиҹә чыхармаг истәмирләр!
Ибрәт алмаг истәмәјәнә ән ағыр дәрси исә һәјат өзү верәр. Бир мүддәт әввәл демишдик, инди бир даһа хатырладырыг: “Нәсиһәтлә анламајаны мүсибәт ајылдар”.
Нә гәдәр ҝеҹ дејил, һакимијјәт сојугганлы давранмалы вә Назирләр Кабинетинин индики мәгамда иҹтимаи марагларла вә өлкә Конститусијасынын тәләбләријлә дабан-дабана зидд олан бу гәрарыны ҹилаламалы, она јенидән бахмалыдыр!
Сәһв вар вә онун өнҹәдән һесабланмамыш нәтиҹәләри ортададыр! Сәһвсиз, нөгсансыз олан да јалныз Аллаһдыр, бу иддиаја дүшәни Аллаһ өзү ҹәзаландырар!
Назирләр Кабинетинин бу сәһви тезликлә дүзәлдилмәлидир!
Јохса сосиал шәбәкәләрдә башламыш вә артыг өлкә һүдудларындан чох-чох кәнардан белә, үзәримизә истигамәтләндирилән күтләви гәзәб, нифрәт вә гарғыш далғасы һакимијјәтин олан-галан сијаси нүфузуну да әридәҹәк, һечә-пуча чыхараҹаг!
Һөкумәтин јухары ешелонундакы азсајлы инанҹлы дөвләт хадимләримиз исә о Баш назирә, о Назирләр Кабинетинә - бу гәрары төвсијә вә гәбул едән башлара јолҝөстәриҹимиз “Гурани-Кәрим”ин бу хәбәрдаредиҹи ајәсини хатырлатсалар, пис олмаз:
“Бу, она ҝөрәдир ки, онлар Аллаһы гәзәбләндирән шејләрә ујдулар вә Онун разы галдығы шејләри бәјәнмәдиләр. Буна ҝөрә дә Аллаһ онларын әмәлләрини пуч етди.” (“Мәһәммәд” сурәси, 28)
Sizin rəyiniz