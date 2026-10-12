Видео \ Бакыдакы 130 вә 334 нөмрәли мәктәбләрин гаршысында Һиҹаб гадағасына вә Һиҹаблыларын дәрсә бурахылмамасына етираз едибләр
12 oktyabr 2026 - 19:35
Xəbər kodu: 1877278
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹанда сионист сүлалә режими тәрәфиндән Канститусијаја зидд олараг јени ҝејим гајдалары тәтбиг едилдикдән сонра мәктәбләрдә Һиҹаблы шаҝирдләрин дәрсләрә гатылмасына иҹазә верилмәмәси халгын истәр диндар истәрсә дә гејри-диндар тәбәгәнин гәзәбә сәбәб олуб. Шаҝирдләр, валидејнләр вә вәтәндашлар Бакыдакы 130 вә 334 нөмрәли мәктәбләрин гаршысында бу сијасәтә динҹ етираз едибләр. Сосиал медиада јајылан ҝөрүнтүләрдә адәтән һиҹаб тахмајан бәзи шаҝирдләрин синиф јолдашларыны дәстәкләмәк үчүн етираз аксијасына гошулдуғу ҝөрүнүр. Охшар етиразларын диҝәр мәктәбләрдә дә баш вердији билдирилир.
Sizin rəyiniz