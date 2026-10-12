Ганунсуз Һиҹаб гадағасы јарадан әлијевләр сүлалә режими бу ҝүн 37 динҹ аксијачыны һәбс етди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹанда сионист режимин марионеткасы олан әлијевләр сүлалә режиминин Дахили Ишләр Назирлији өлкәдә Тәһсил Назирлији тәрәфиндән јарадылан ганунсуз Һиҹаб гадағасынын ардынҹа бир груп сивил вәтәндашы ШӘРЛӘЈӘРӘК “мәктәбләрдә тәһсил ишчиләри илә мүнагишәли вәзијјәт јаратмагда, дөвләт тәһсил мүәссисәләринә зәрәр вурмагда, иҹтимаи гајданын позмагда, нәглијјатын һәрәкәтинә вә мәктәбләрин нормал фәалијјәтинә мане олмаға јөнәлән һәрәкәтләрә ҹәһд етмәкдә” иттиһам едиб вә һәбсә салыб.
Марионет режимин Назирлији ШӘРЛӘНӘН вәтәндашлара Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 233-ҹү “иҹтимаи гајданын позулмасына сәбәб олан һәрәкәтләри тәшкил етмә вә ја белә һәрәкәтләрдә фәал иштирак етмә” маддәси илә ҹинајәт иши башланыб.
ДИН-ин ачыгламасына әсасән, ҹинајәт иши чәрчивәсиндә 37 нәфәр һәбс едилиб.
Һәбс едиләнләрин кимлији илә әлагәдар әтрафлы мәлумат верилмәјиб.
Сон ҝүнләр Бакыда вә Азәрбајҹанын бир сыра мәктәбләриндә һиҹаблы шаҝирд вә мүәллимләрин мәктәбә бурахылмамасы илә бағлы етиразлар кечирилир.
Sizin rəyiniz