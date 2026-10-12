  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Һиҹаб вә ҝөзәллик

Ганунсуз Һиҹаб гадағасы јарадан әлијевләр сүлалә режими бу ҝүн 37 динҹ аксијачыны һәбс етди

12 oktyabr 2026 - 19:16
Xəbər kodu: 1877274
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ганунсуз Һиҹаб гадағасы јарадан әлијевләр сүлалә режими бу ҝүн 37 динҹ аксијачыны һәбс етди

Бакыда мәктәбләрдә ваһид ҝејим гајдаларынын тәтбиги илә бағлы баш верән етиразлардан сонра 37 нәфәр сионист режимин марионеткасы олан әлијевләр сүлалә режими тәрәфиндән һәбс едилиб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹанда сионист режимин марионеткасы олан әлијевләр сүлалә режиминин Дахили Ишләр Назирлији өлкәдә Тәһсил Назирлији тәрәфиндән јарадылан ганунсуз Һиҹаб гадағасынын ардынҹа бир груп сивил вәтәндашы ШӘРЛӘЈӘРӘК “мәктәбләрдә тәһсил ишчиләри илә мүнагишәли вәзијјәт јаратмагда, дөвләт тәһсил мүәссисәләринә зәрәр вурмагда, иҹтимаи гајданын позмагда, нәглијјатын һәрәкәтинә вә мәктәбләрин нормал фәалијјәтинә мане олмаға јөнәлән һәрәкәтләрә ҹәһд етмәкдә” иттиһам едиб вә һәбсә салыб.

Марионет режимин Назирлији ШӘРЛӘНӘН вәтәндашлара Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 233-ҹү “иҹтимаи гајданын позулмасына сәбәб олан һәрәкәтләри тәшкил етмә вә ја белә һәрәкәтләрдә фәал иштирак етмә” маддәси илә ҹинајәт иши башланыб.

ДИН-ин ачыгламасына әсасән, ҹинајәт иши чәрчивәсиндә 37 нәфәр һәбс едилиб.

Һәбс едиләнләрин кимлији илә әлагәдар әтрафлы мәлумат верилмәјиб.

Сон ҝүнләр Бакыда вә Азәрбајҹанын бир сыра мәктәбләриндә һиҹаблы шаҝирд вә мүәллимләрин мәктәбә бурахылмамасы илә бағлы етиразлар кечирилир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha