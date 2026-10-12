21 СЕНТЈАБР ВӘ 12 ОКТЈАБР — ҺИҸАБ ГАДАҒАСЫ ӘТРАФЫНДА ДИГГӘТЧӘКӘН ТАРИХЛӘР

21 сентјабр 2026-ҹы ил јәһуди дини тәгвиминдә Јом Киппур — Кәффарә Ҝүнүдүр. Бу, јәһудиликдә илин ән мүгәддәс ҝүнләриндән сајылыр. Исраилдә һәмин ҝүн иҹтимаи һәјат бөјүк өлчүдә дајаныр, бир чох мүәссисәләр бағланыр вә дини ибадәтләр јеринә јетирилир.
Елә һәмин тарихдә — 21 сентјабр 2026-ҹы илдә Азәрбајҹан Назирләр Кабинети 309 нөмрәли гәрары гәбул едиб. Гәрарда мәктәбли ҝејиминин ваһидлијини позан вә дүнјәви тәһсил принципинә ујғун олмајан ҝејим елементләринин истифадәсинә мәһдудијјәт гојулуб.
Бу гәрар сонрадан һиҹаблы мәктәбли гызларын тәһсил һүгугу әтрафында ҹидди мүбаһисәләрә сәбәб олуб.
Бәс 12 октјабр нә илә диггәт чәкир?
12 октјабр 2026-ҹы ил јәһуди тәгвиминдә Рош Ходеш Һешван — јени ајын башланғыҹыдыр. Бу ҝүн Јом Киппурдан фәргли олараг үмуми истираһәт ҝүнү дејил.
Азәрбајҹанда исә бәзи мәктәбләрдә валидејнләрә едилән хәбәрдарлыгларда 12 октјабрдан етибарән ҝејим гајдаларына әмәл етмәјән шаҝирдләрин дәрсләрә бурахылмајаҹағы билдирилиб.
Беләликлә, ики тарих диггәт мәркәзинә ҝәлир:
21 сентјабр — јәһуди тәгвиминдә Јом Киппур, Азәрбајҹанда мәктәбли ҝејими һаггында гәрарын гәбул едилдији ҝүн.
12 октјабр — јәһуди тәгвиминдә Рош Ходеш Һешван, Азәрбајҹанда бәзи мәктәбләрин ҝејим мәһдудијјәтләрини тәтбиг етмәк үчүн ҝөстәрдији тарих.
Бурада ҹавабдеһлик дашыјан гурумлар мәлумдур: гәрары гәбул едән дөвләт органлары вә ону тәтбиг едән тәһсил мүәссисәләри.
Sizin rəyiniz