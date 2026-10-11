Видео \ Балаханында мәктәбли шаҝирдләр Һиҹаблы шаҝирд јолдашларыны мүдафиә едәрәк онларын Һиҹабла дәрсләрә бурахылмасыны тәләб едирләр
11 oktyabr 2026 - 20:01
Xəbər kodu: 1876811
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бакынын Балаханы гәсәбәсиндә тәһсил алан шаҝирдләрин вердији мәлуматлара ҝөрә, онлар Һиҹаб тахан синиф јолдашларынын дәрсләрә бурахылмамасындан сонра етираз аксијасы кечирибләр. Сосиал шәбәкәләрдә јајылан видеода ушагларын мәктәбин гаршысында топлашараг дәрсләрә ҝетмәкдән имтина етдикләри ҝөрүнүр. Онлар “Һиҹаб тәһсилә манеә дејил!” јазылмыш плакат тутараг һиҹаб тахан синиф јолдашларынын өзләри илә бирликдә тәһсил алмасыны тәләб едибләр.
Sizin rəyiniz