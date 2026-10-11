Видео \ Әлијевләр сүлаләсинин ганунсуз Һиҹаб Гадағасына Фәргли Етираз

11 oktyabr 2026 - 19:14
Xəbər kodu: 1876785
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹанда өлкәјә ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш әлијевләр сүлалә режиминин тәтбиг етдији ганунсуз Һиҹаб гадағасына етиразлар давам етдији бир вахтда Бакы сакинләриндән бир нәфәр киши хајлағы фәргли етираз формуласыны сечиб. Белә ки, о, башына Һиҹаб бағлајараг әсасән дә киши хајлагларыны етираз әламәти олараг ишә баш өртүсү илә ҝетмәләрини истәјиб.
Sizin rəyiniz