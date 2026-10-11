Ҝүлмирә Асланова: Шәһид Тәбриз Гасымовун Ханымыда Һиҹаба ҝөрә мәктәбдән говулур

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сон ҝүнләр мәктәбләрдә шаҝирдләрә, мүәллимәләрә вә һәтта хадимәләрә тәтбиг едилән һиҹаб гадағасына гаршы инанҹлы-инанҹсз, һагсызлыға сусмајан һәр бир вәтәндаш өз етиразыны билдирир.
Лакин бәзиләри бу һаглы тәләби "хариҹдән идарә олунур" ады илә көлҝәдә гојмаға чалышырлар. Бурадан сорушмаг истәјирәм,
Бу торпаг, бу вәтән уғрунда ҹанындан кечән шәһидләримизин аналары да, баҹылары да, зөвҹәләри дә, өвладлары да хариҹи гүввәләр тәрәфиндән идарә олунур? Јохса газиләримизин ана, баҹы вә халаларыдыр хариҹдән тәлимат алан?
Биз өз һүгугумузу, өз дәјәрләримизи мүдафиә едә билмәјәҹәк гәдәр аҹиз халгыг ки, бизә кәнардан киминсә јол ҝөстәрмәси лазымдыр? Биз халг олараг өз һаггымызы да, шәрәфимизи дә горумаға гадирик!
Sizin rəyiniz