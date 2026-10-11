Јаир Голан: Хаменеинин террор едилмәси сәһв вә дүшүнүлмәмиш аддым иди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сионист режимин “Демократлар” партијасынын лидери Јаир Голан билдириб ки, Иранын Али Лидери Сејјид Әли Һүсејни Хаменеинин өлдүрүлмәси Исраилин стратежи марагларына ҹаваб вермирди.
Голанын гијмәтләндирмәсинә ҝөрә, Иран рәһбәрлијинин јухары тәбәгәсинин мәһв едилмәсиндән сонра даһа да радикал гүввәләр даһа чох нүфуз газаныблар. О һесаб едир ки, ушаг гатили Исраил террор режимин узунмүддәтли вәзијјәти нәтиҹәдә писләшиб.
Ишағлчы режимин сијасәтчиси һәмчинин Бенјамин Нетанјаһуну һәрби әмәлијјатдан сонра дипломатик планын олмамасында ҝүнаһландырыб.
Хатырладаг әввәлләр Голан Имам Хаменеинин өлдүрүлмәсини сых алгышлајырды, лакин инди дејир ки, нәтиҹәләр фәргли олуб.
Sizin rəyiniz