5 јашлы Зәһра Һиҹаб гадағасына етираз олараг Әлијев режиминә суал верди: Нијә бизи һиҹабла тәһсил алмаға гојмурсуз???
10 oktyabr 2026 - 11:03
Xəbər kodu: 1876013
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сон ҝүнләр әлијевләр сүлалә режими сионист гудаларына хош ҝәлсин дејәрәк јенидән ганунсуз Һиҹаб гадағасына өлкә әразисиндә старт верди. Амма бу сәфәр өтән сәфәрдән фәргли олараг бу ганунсуз гадаға бүтүн Азәрбајҹан халгынын, диндар вә динсизин күтләви етираз атәшинә туш ҝәлди...
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