Видео \ Азәрбајҹанда Һиҹаблы Мүәллимәләр ишдән говулду. Ҝөзү јашлы шаҝирдләр мүәллимәләрини тәләб едирләр
10 oktyabr 2026 - 10:49
Xəbər kodu: 1876004
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Әлијевләр сүлалә режиминин ганунсуз гадағалары Һиҹаблы мүәллимәләрә дә шамил олунду. Азәрбајҹан орта тәһсил мәктәбләриндә Һиҹаблы мүәллимәләр ишдән говулду. Шаҝирдләр мүәллимәләри үчүн ҝөз јашлары ахыдараг онун ишә гајтарылмасыны тәләб етдиләр...
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