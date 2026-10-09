Авропа Парламентинин депутатлары әлијевләр сүлалә режиминә гаршы гәтнамә гәбул етди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Тиме ТВ билдирир ки, Авропа Парламенти өтән ҝүн Әли Кәримли, Анар Мәммәдли вә Азәрбајҹандакы сијаси мәһбусларла бағлы гәтнамә гәбул едиб. Гәтнамә 492 леһинә, 23 әлејһинә вә 60 битәрәф сәслә гәбул олунуб.
Тәләб гојулуб ки, Авропа Иттифагы илә Азәрбајҹан арасында ҝәләҹәкдә бағланаҹаг һәр һансы тәрәфдашлыг сазиши инсан һүгуглары саһәсиндә, о ҹүмләдән сијаси мәһбусларын азадлыға бурахылмасы истигамәтиндә конкрет вә нәзәрәчарпаҹаг ирәлиләјишләрдән асылы олмалыдыр.
Ејни заманда, онлар Азәрбајҹан Халг Ҹәбһәси Партијасынын сәдри Әли Кәримлинин, Анар Мәммәдлинин вә онунла бирликдә тәгсирләндирилән журналист Анар Абдуллајевин сахланылмасыны гәтијјәтлә писләјир, онларын дәрһал вә гејд-шәртсиз азадлыға бурахылмасыны тәләб едир, сахланма шәраитини вә ҹидди ишҝәнҹә вә пис рәфтар иддиаларыны писләјирләр.
Авропа Парламентинин депутатлары Азәрбајҹанда гејри-һөкумәт тәшкилатларыны вә медианы сусдурмаг мәгсәдилә ҹинајәт вә милли тәһлүкәсизлик ганунвериҹилијиндән суи-истифадә едилмәсини тәнгид едирләр.
Онлар хариҹдәки мүхалифләрә гаршы транссәрһәд репрессијалары писләјир вә Авропа Комиссијасыны өлкә дахилиндә вә сүрҝүндә фәалијјәт ҝөстәрән вәтәндаш ҹәмијјәти вә мүстәгил медиаја дәстәји артырмаға чағырырлар.
Депутатлар билдирирләр ки, АИ-нин Глобал Санксијалар Режими чәрчивәсиндә мәгсәдјөнлү тәдбирләр һазырланмалы вә дипломатик әлагәләр демократик дәјәрләрә ујғун апарылмалыдыр.
Sizin rəyiniz