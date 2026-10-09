"Ахиос": Сәудијјә илә Ҹолани режими Јәмәндә Әнсаруллаһ Һәрәкатына гаршы һәрби әмәлијјатда иштирак етмәк үчүн мүзакирә едирләр

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сәудијјә вәһһаби режими вә Сурија Јәмәндә Әнсаруллаһ һәрәкатына гаршы һәрби әмәлијјатларда иштирак етмәк үчүн 10 миндән 20 минәдәк суријалы ҺТШ те*ррорчулары ҝөндәрилмәси мәсәләсини мүзакирә едирләр. Бу барәдә "Ахиос" порталы мәнбәләринә истинадән мәлумат јајыб.
Мәнбәләрин мәлуматына ҝөрә, Ҹолани Јәмәнә гошун ҝөндәрилмәси имканыны ҹидди шәкилдә нәзәрдән кечирир, лакин бунунла бағлы һәлә јекун гәрар гәбул етмәјиб.
Бунунла јанашы, Дәмәшг вә Әр-Ријад бу мәсәлә илә бағлы Вашингтонла мәсләһәтләшибләр. АБШ исә белә бир аддыма гаршы олмадығыны билдириб. АБШ администрасијасында әминдирләр ки, Ҹолани Јәмәнә гошун ҝөндәрәҹәк.
Америка һакимијјәти һесаб едир ки, Сурија гошунларынын Јәмәндә јерләшдирилмәси Сәудијјә Әрәбистаны илә Сурија арасындакы мүнасибәтләри мөһкәмләндирәҹәк.
Порталын гејд етдији кими, Сурија гошунларынын ҝөндәрилмәси Јәмәндәки мүһарибәјә дини мәзмун верә вә мүнагишәни даһа да кәскинләшдирә биләр. Континҝентин тәркибинә Әнсаруллаһ һәрәкатынын Шиә тәрәфдарларына гаршы дөјүшәҹәк сүнниләр дахил ола биләр.
P.S. Марглыдыр ки, бу вәһһаби террорчулары сүнни Фәләстинә һеч бир дәстәк вермирләр. Исраилин Гәззәдәки гырғынларыны садәҹә сејр едирләр. Санки Гәззадакы сојгырымдан һәзз алырлар...
Sizin rəyiniz