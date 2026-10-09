36 илин мүәллимәси олан Үлкәр Дәрја: Мән Һиҹаблы олдуғум үчүн мәктәб директору мәни мәктәбә  бурахмыр...

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: 36 илин мүәллимәси олан, Республикаынын әмәкдар мүәллимәси Үлкәр Дәрја Азәрбајҹанда ганунсуз һакимијјәти әлә кечиртмиш сүлалә режиминин ганунсуз Һиҹаб гадағасына етираз олараг сосиал шәбәкә платформасында мәгаләси илә өз етиразыны билдирд:
ҺӨРМӘТЛИ ҺӘМЈЕРЛИЛӘР, ӘЗИЗ МҮӘЛЛИМЛӘР!
Мән бу ҝүн гаршынызда садәҹә бир мүәллим кими дејил, өмрүнүн 36 илини мәктәбә, тәһсилә вә Азәрбајҹан өвладларынын шәхсијјәт кими формалашмасына һәср етмиш бир инсан кими дајанырам.
36 ил...
Бу илләр әрзиндә мәним үчүн мәктәб садәҹә ишләдијим јер олмајыб. Мәктәб мәним һәјатым, шаҝирдләрим исә һәјатымын ән гијмәтли парчасы олуб.
Мән ушагларымы һәмишә чох севмишәм. Онларын һәр бир уғуру мәним уғурум, һәр бир севинҹи мәним севинҹим, һәр бир проблеми исә мәним проблемим олуб. Мән чалышмышам ки, шаҝирдләрим јалныз јахшы охујан дејил, һәм дә Вәтәнини, халгыны, мүәллимини вә инсанлығы севән лајигли вәтәндаш кими бөјүсүнләр.
Бу ҝүн илләр әввәл дәрс дедијим шаҝирдләримлә гаршылашанда онларын ҝөзләриндә ҝөрдүјүм севҝи вә һөрмәт мәним үчүн бүтүн мүкафатлардан даһа гијмәтлидир. Онларын “Мүәллимә, сизи һеч вахт унутмадыг” демәси мәним 36 иллик мүәллимлик фәалијјәтимин ән бөјүк мүкафатыдыр.
Мән мүәллимлик фәалијјәтим бојунҹа бир сыра уғурлара имза атмышам.
2003-ҹү илдә “Илин мүәллими” адына лајиг ҝөрүлмүшәм.
2004-ҹү илдә “Республиканын Әмәкдар мүәллими” фәхри адына лајиг ҝөрүлмүшәм.
ВЫЫ Грант мүсабигәсинин галиби олмушам.
Тәлимчи мүәллим кими фәалијјәт ҝөстәрмишәм.
Һәмчинин узун илләр педагожи фәалијјәтлә јанашы, “Һәкәри” гәзетинин шөбә мүдири, Шимал бөлҝәси үзрә “Өрнәк мүәллим”, Азәрбајҹан Журналистләр Бирлијинин үзвү кими фәалијјәт ҝөстәрмишәм.
Амма бүтүн бунларын ичәрисиндә мәним үчүн ән бөјүк титул јенә дә “МҮӘЛЛИМ” сөзүдүр.
Чүнки мүәллим олмаг јалныз дәрс демәк дејил.
Мүәллим бир ушағын талејинә тохунмагдыр.Мүәллим бир ушағын өзүнә инанмасына сәбәб олмагдыр.Мүәллим ҝәләҹәјин һәкимини, мүһәндисини, алимини, әсҝәрини, журналистини, мүәллимини јетишдирмәкдир.
Мән бүтүн өмрүмү буна һәср етмишәм.
Бу ҝүн исә мәнә чох ағыр ҝәлән бир вәзијјәтлә үз-үзәјәм.Һиҹаблы шаҝирдләримиз вә һиҹаблы мүәллимләримиз мәктәбә бурахылмыр.
Шәһидләримизин бизә әманәт гојуб ҝетдији һиҹаблы балаларына ,һиҹаблы баҹыларынавә һиҹаблы аиләләринә беләми саһиб чыхырсыз?!!!
Мән һиҹаблы олдуғум үчүн мәктәб директору мәни мәктәбә бурахмыр. Мәним конститусија һүгугларым позулур. Шаҝирдләримизин тәһсилалмаг һүгугу позулур.
Мәсәләјә һеч һүгуги чәрчивәдән бахмајаг.
Мән буну јалныз өзүмә гаршы мүнасибәт кими гәбул етмирәм. Мән буну 36 ил мәктәбинә, шаҝирдләринә вә мүәллимлик адына хидмәт етмиш бир инсанын гәлбинә тохунан мәсәлә кими гәбул едирәм.
Мәним һиҹабым мәним мүәллимлијими дәјишмир.
Һиҹабым мәним билијими азалтмыр. Һиҹабым мәним педагожи тәҹрүбәми силмир. Һиҹабым шаҝирдләримә олан севҝими дәјишмир. Һиҹабым мәним Вәтәнә вә халгыма хидмәт етмәк истәјими дәјишмир.
Мән јенә һәмин мүәллимәм.
Шаҝирдләринин уғуруна севинән, онларын дәрдинә нараһат олан, һәр бир ушағын ҝәләҹәјини дүшүнән һәмин мүәллим...
Мән истәјирәм ки, мәнә инсан кими, мүәллим кими вә 36 иллик әмәјимин саһиби кими јанашылсын.
Мән мәктәбдән узаглашдырылмаг јох, јенидән шаҝирдләримин гаршысында дајанмаг истәјирәм.
Чүнки мәним үчүн мәктәбин гапысындан ичәри дахил олмаг садәҹә ишә ҝетмәк дејил.
Бу, өмрүмүн 36 илини вердијим дүнјаја — мүәллимлик дүнјасына гајытмагдыр.
Мәним шаҝирдләрим мәни ҝөзләјир.
Мән дә онлары ҝөзләјирәм.
Чүнки мүәллим шаҝирдиндән ајры гала билмәз.
Мән бу ҝүн дә инанырам ки, әдаләт, инсан һүгугларына һөрмәт вә мүәллим әмәјинә верилән дәјәр галиб ҝәләҹәк.
Мән өзүмү һеч вахт јалныз бир мүәллим һесаб етмәмишәм.
Мән өзүмү Азәрбајҹан ушагларынын ҝәләҹәјинә кичик дә олса бир ишыг тутан инсан һесаб етмишәм.
Вә бундан сонра да белә галмаг истәјирәм.
Мәним адым Үлкәрдир. Мән 36 илдир мүәллимәм. Мән шаҝирдләрими севирәм. Шаҝирдләрим дә мәни севир.
Мәним ән бөјүк мүкафатым будур.
Вә мән өз мәктәбимә, өз шаҝирдләримә гајытмаг истәјирәм.
Чүнки мәним јерим мәктәбдәдир.
Тәшәккүр едирәм.
Sizin rəyiniz