Видео \ Ливерпул полиси етираз аксијасында бир Фәләстин тәрәфдары олан јәһуди фәалы сахлады

9 oktyabr 2026 - 20:32
Xəbər kodu: 1875728
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ливерпул полиси Терроризм Ганунуна әсасән британијалы Фәләстин тәрәфдары олан фәал групун бир јәһуди әсилли фәалы "Мән сојгырымын әлејһинәјәм - Мән Фәләстин Үчүн Фәалијјәти Дәстәкләјирәм" јазылы плакат тутдуғуна ҝөрә һәбс етди. Һәбс Лејборист Партијасынын конфрансынын јахынлығында баш вериб. Тәшкилатчыларын сөзләринә ҝөрә, 230-дан чох иштиракчы охшар плакатлар тутуб, онлардан 161-и сахланылыб.
Sizin rəyiniz