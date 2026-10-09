Елхан Шүкүрлүнүн ганунсуз Һиҹаб гадағасына мөвгеји: Аллаһ бизи доғру јолда олан халглардан, дөвләтләрдән гәрар версин!

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹанда стратег.аз сајтынын тәсисчиси вә редактору Елхан Шүкүрлү дә өлкәдә әлијевләр сүлалә режими тәрәфиндән Һиҹаба, милли вә дини дәјәрләрә гаршы тәшкил олунан нөвбәти мүтәшәккил һүҹума сәсиз гала билмәди. О, өзүнүн фејсбук сәһифәсиндәки јазысында фикирләрини халгла бөлүшәрәк, ифадәләрини белә гәләбә алды:
Аллаһ бизи доғру јолда олан халглардан, дөвләтләрдән гәрар версин!
Өзүнү мүсәлман сајан һәр бир кәс үчүн ән али рәһбәр вә ән доғру јолҝөстәриҹи мәһз мүгәддәс китабымыз “Гурани-Кәрим”дир.
Һагла батилин сәрһәдләринин гарышдығы, динин дөвләтләрин сијасәтиндә аләт едилдији вә хүсусән дә Ислам ҹоғрафијасында гармагарышыглығын һөкм сүрдүјү индики заманда јолуну азмамаг, тәсир алтына дүшмәмәк, сәһв гәрарлар гәбул етмәмәк үчүн һәр бир мүсәлман өнҹә “Гурани-Кәрим”дән даһа мөһкәм јапышмалы, ону даһа чох охујуб өјрәнмәлидир.
Бу, хүсусән дә бизә - һазырда идеоложи вакуумда вар-ҝәл едән, бөјүк идеоложи ҹәрәјанларын ахынына, сәрт тәсиринә мәруз галан вә бир чох зәрбәләри дә мәһз буна ҝөрә алан Азәрбајҹана, азәрбајҹанлылара даһа чох ҝәрәкдир.
Бахмајараг ки, “Азәрбајҹан Республикасы Президентинин анд ичмәси гајдасы һаггында” хүсуси гануна ҝөрә, дөвләт башчысы сағ әлини һәм Конститусијанын, һәм дә халгымызын тарихи әнәнәләринә, инанҹына һөрмәт вә бағлылыг әламәти олараг “Гурани-Кәрим”ын үстүнә гојуб анд ичир вә үчрәнҝли дөвләт бајрағымызын бир рәнҝи дә Ислам дининә мәнсублуғумузу ифадә едир, анҹаг һәлә дә дөвләт апаратындакы әксәр мәмурларымыз һәлә дә бунун маһијјәтини дәриндән анламыр. Елә бир чох проблемләримиз дә мәһз бундан – һакимијјәтин јухары ешелонунда Исламчы дүшүнҹә јохлуғундан гајнагланыр.
Дөвләт башчысы һәр шеји билә, онун адындан верилән бүтүн гәрарларын, имзаланан ганунларын мәтнини отуруб ҝүнләрлә, саатларла арашдырыб охуја билмәз! Садәҹә олараг, буна вахты, өмрү јетмәз!
О гәрар вә ганун лајиһәләрини Президентә тәгдим едәнләр билмәлидир ки, һазырладыглары бу мәтнләр нә дәрәҹәдә халгын мараг вә мәнафеләринә ҹаваб верир, онун тарихи кечмиши, мәнәви ирси, инанҹ системи вә реал һәјаты илә нә гәдәр ујғунлуг тәшкил едир.
Азәрбајҹанда хүсусилә сон илләрдә һеч бир зәрурәт, иҹтимаи тәләб олмадығы һалда, дөвләт адындан бәзи ганун вә гәрарлар гәбул едилиб ки, тамамилә халгымызын тарихи әнәнәләрини, мәнәви дәјәрләрини ајаг алтына атыр, онлара гаршы ачыг һөрмәтсизлији ифадә едир вә үстәлик, ҹәмијјәтдә күтләви шәкилдә етираз, ҝәрҝинлик, гаршыдурма вә бөлүҹүлүк јарадыр!
Һәмин ганун вә гәрарлар ја ишләмир, ја да ондан мүхтәлиф үсулларла јајынма мејлләрини артырыр ки, бу да дөвләтин вә һүгугун тәмәл сүтунуну, идејасыны сарсыдыр – ганунун үстүнлүјү, алилији дүшүнҹәси дармадағын едилир, иҹтимаи ҝәрҝинлији артырыр.
Ән писи дә одур ки, ганун вә гәрарлар иҹтимаи мүнасибәтләрдә низам вә гајда јаратмалы олдуғу һалда, иҹтимаи етираз, гәзәб, нифрәт, хаос, башга ҹинајәтләрә тәһрик шәраити доғурур!
Чох јох, икиҹә факты – “мүзәффәр парламентимиз”дә гәбул едилән бир гануну вә Назирләр Кабинетинин бир гәрарыны хатырладаҹам, өзүнүз гијмәт верин:
Милли Мәҹлис 28 ијун 2024-ҹү ил тарихдә Аилә Мәҹәлләсинә дәјишиклик едәрәк, гоһум евлилијинә гадаға гојан ганун гәбул едиб.
Иҹтимаи мараглары әкс етдирмәјән вә “Гуран” һөкмүјлә дә дабан-дабана зидд олан бу ганунун гәбулунун фәсадлары артыг ортададыр: сон 1 илдә аилә гуранларын сајындакы кәскин азалма, гурулан јени ҝәнҹ аиләләрдә исә бошанма фактларынын чохалмасыны мүтәхәссисләр һәм дә бу ганунун гәбулујла изаһ едирләр.
Үстәлик, бу ганун күтләви шәкилдә ондан јајынма һалларыны да артырыб: рәсми никаһдан јајынараг, дини вә вәтәндаш никаһына үстүнлүк верилир ки, бу да ҝәләҹәкдә ҹидди шәкилдә сәнәд сахтакарлығына вә сој-ҝен бағынын итмәсинә ҝәтириб чыхараҹаг.
Ачыг јазылмаса да, бирбаша һиҹабла бағлы олан Назирләр Кабинетинин 21 сентјабр гәрарынын да нәинки өлкәдә, һәтта өлкәдән кәнарда артыг нәләрә ҝәтириб чыхардығы ҝөз габағындадыр, буну ҝизләтмәјә, өрт-басдыр етмәјә вә јајындырмаға ҝәрәк јохдур!
Мән әминәм ки, әҝәр Президентин чохсајлы көмәкчиләриндән кимсә вә ја ПА-нын аидијјәти шөбә мүдирләри вахтында дөвләт башчысына бу ганун вә гәрарларын гәбулунун онун әл басыб анд ичдији, өпүб ҝөзләри үстә гојдуғу “Гурани-Кәрим”ин һөкмләријлә зиддијјәт тәшкил етдијини вә ҹәмијјәтдә наразылыгла гаршыланаҹағыны сәмими шәкилдә чатдырсајдылар, инанын, тамамилә фәргли мәнзәрә јаранарды вә һеч нәдән һәм өлкәнин дахилиндә, һәм дә башга мүсәлман өлкәләријлә мүнасибәтләрдә бу ҝәрҝинлик јашанмазды.
Јери ҝәлмишкән, һазырда ҝүнүмүзүн сијаси дилеммасынын - истәр гардаш Түркијә, истәрсә дә гардаш Иранла јашадығымыз бәзи анлашылмазлыгларын да чөзүм јолу һамымызын јолҝөстәриҹиси олан “Гурани-Кәрим”дә ајдын ҝөстәрилиб. Әҝәр мүсәлман өлкәсијиксә вә һәгигәтән, Ислам һәмрәјлији, вәһдәт үчүн чалышырыгса, дөнүб бир јахын кечмишимизә тәкрар-тәкрар бахаг вә сонра да Аллаһын Китабындан бу ајәнин һөкмүнә табе олаг:
“Һамыныз Аллаһын ипиндән мөһкәм јапышын вә парчаланмајын! Аллаһын сизә олан немәтини хатырлајын ки, сиз бир-биринизә дүшмән идиниз, О, сизин гәлбләринизи бирләшдирди вә Онун немәти сајәсиндә бир-биринизлә гардаш олдунуз. Сиз одлу бир учурумун лап кәнарында идиниз. О, сизи ондан хилас етди! Аллаһ Өз ајәләрини сизә беләҹә бәјан едир ки, бәлкә доғру јола ҝәләсиниз”. (“Али-Имран” сурәси, 102-ҹи ајә)
Sizin rəyiniz