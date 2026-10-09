Ҝүлмирә Асланованын фәдакарлығы... \ Азәрбајҹанда мөвҹуд ганунсуз Һиҹаб гадағасына гаршы һүгуги јоллардан истифадә един

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹанда сүлалә режим тәрәфиндән шәрләнәрәк һәбс едилән журналист Полад Аслановун һәјат јолдашы азәрбајҹан халгына мүраҹиәт едәрәк Һиҹабла бағлы ганунсуз гадағалары һүгуги јолларла һәлл етмәләрини вә руһаниләри ҝөзләмәмләрини гејд едиб.
О јазыр;
"Бу ҝүн саат 11:00-да өвладымын тәһсил алдығы Нәриманов рајону, Шәһид Дилгәм Нәбијев адына 178 нөмрәли там орта мәктәбә дәвәт олундум. Мәктәбин директору Хәјалә Гасымова билдирди ки, өвладым мәктәбә ваһид мәктәбли формасында ҝәлмәлидир вә әлавә аксесуарлардан истифадәјә Елм вә Тәһсил Назирлији, еләҹә дә Мәктәб Шурасы тәрәфиндән иҹазә верилмир.
Валидејн олараг директора хатырлатдым ки, өвладым 2022-ҹи илдән мәктәбә мүәјјән олунмуш ваһид мәктәбли формасында ҝедир. "Аксесуар" дејәркән һиҹаб нәзәрдә тутулурса, бунунла бағлы Азәрбајҹан Республикасынын Конститусијасында гадаға нәзәрдә тутан мүвафиг маддәнин тәгдим олунмасыны тәләб етдим. Ҹавабында исә шифаһи шәкилдә јалныз Тәһсил Назирлији тәрәфиндән белә бир ҝөстәришин верилдији билдирилди вә мәнә бланк тәнгид олунду. Ора да јазылы шәкилдә етиразымы билдирдим.
Мәктәб рәһбәрлијинин нәзәринә чатдырдым ки, һәр ҝүн дәрс саатларында өвладым мәктәбдә олаҹаг. Әҝәр онун мәктәбә дахил олмасына вә дәрсләрдә иштиракына иҹазә верилмәзсә, буна ҝөрә бирбаша ганун гаршысында мәсулијјәт дашыјаҹагсыныз.
Өлкәмиздә орта тәһсил мәҹбуридир. Конститусијаја вә ганунлара зидд дахили ҝөстәришләри әсас ҝәтирәрәк һеч ким мәним өвладымын тәһсил алмасына манеә јарада билмәз. "Тәһсил һаггында Ганун"а әсасән, азјашлыларын иҹбари тәһсилдән јајындырылмасы вә онларын тәһсил алмаг һүгугунун позулмасы ганунла гадағандыр. Бу һүгугу позан һәр бир шәхс — һабелә тәһсил мүәссисәсинин рәһбәрлији һүгуги мәсулијјәт дашыјыр.
Конститусион һүгугларымызын бәрпа олунмасы вә өвладымын тәһсил һаггынын горунмасы үчүн сивил гајдада бүтүн һүгуги адымлары атаҹағымы да билдирдим".
Сиз дә белә един. Руһаниләримизин јол ҝөстәрәҹәјини, мәсләһәт верәҹәјини ҝөзләмәјин.
Sizin rəyiniz