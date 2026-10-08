Видео \ Трампын сечкигабағы чыхышы АБШ-да республикачылар илә демократлар арасындакы гаршыдурманын пик сәвијјәсини ҝөстәрди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹанлы јазар вә сијаси тәһлилчи Асиф Шәфгәтов Трампын сечкиләр чәрчивәсиндә кечирилән чыхышыны пајлашараг АБШ-да республикачылар илә демократлар арасында дөвләт сәвијјәсиндә ҝедән гаршыдурманын инанылмаз олдуғуну ачыглајараг өзүнүн фејсбук сәһифәиндә јазыб: Дүнән Небраскада Конгресә сечки кампанијасы чәрчивәсиндә Трамп Иран мүһарибәси һагда данышаркән дејиб:
"Унутмајын ки, сөһбәт мүһарибәдән ҝедәндә һәр шеј сүни шәкилдә шиширдилир. Бу бир аз баһа баша ҝәлир, лакин сүлһү горумаг үчүн өдәнилән кичик гијмәтдир.
Онлар бир шәһәри мәһв едә биләрләр. Гој Лос-Анҹелеси вә ја Сан-Диегону мәһв етсинләр. Бу чох кичик гијмәтдир. Әслиндә, һәр шеј, демәк олар ки, битиб."
Бу киши ағлыны тамам итириб. Лос-Анҹелес АБШ-ын 2-ҹи, Сан-Диего – 8-ҹи ән бөјүк шәһәридир.
Бу сөзләри истәнилән башга президентин өз өлкәсинин шәһәрләри һаггында демәсини тәсәввүр едә биләрсинизми? Бәс тәсәввүр едә биләрсинизми ки, бу сөзләри дејәндән сонра әһали ону алгышласын?!
Амма АБШ-да буну ҝөрүрүк!
Трамп республикачыдыр, онун башына топлашанлар да республикачылара рәғбәт ҝөстәрәнләрдир. Садаланан шәһәрләрдә исә әнәнәви олараг демократлар галиб ҝәлирләр. Јәни гаршыдурма о сәвијјәјә чатыб ки, республикачылар демократларын шәһәрләринин дармадағын едилмәсини алгышлајырлар.
Конгресә сечкиләрдән сонра Трамп демократлара гаршы вәтәндаш мүһарибәсинә чағырыш етсә, тәәҹҹүбләнмәрәм.
Sizin rəyiniz