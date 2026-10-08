ҺӘМАС нүмајәндәси: “Әл-Әгса туфаны” зәрурәт иди — “Исраил-Фәләстин гаршыдурмасы 7 октјабрда башламајыб”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: ҺӘМАС-ын Теһрандакы нүмајәндәси Халид Гәдуми “Әл-Әгса туфаны” әмәлијјатынын үчүнҹү илдөнүмү илә бағлы кечирилән тәдбирдә чыхыш едиб.
Гәдуми Фәләстин, Ливан, Јәмән, Ираг вә Иранда һәлак олан мүгавимәт үзвләрини, еләҹә дә Исмајыл Һанијә, Јәһја Синвар, Салеһ әл-Әрури, Мәһәммәд Дејф вә Сејид Һәсән Нәсруллаһ да дахил олмагла мүгавимәт лидерләрини јад едиб.
ҺӘМАС нүмајәндәси “Әл-Әгса туфаны”нын сәбәбләриндән данышаркән билдириб ки, илләрлә давам едән ишғал, ганунсуз јашајыш мәнтәгәләринин салынмасы, Әл-Әгса мәсҹидинә һүҹумлар, Гәззанын мүһасирәси, фәләстинлиләрин һәбси вә өлдүрүлмәси, һәмчинин бејнәлхалг иҹтимаијјәтин Фәләстин халгынын һүгугларына лагејдлији сәбр һәддини түкәдиб.
“Әл-Әгса туфаны сечим дејилди, зәрурәт иди”, — дејә Гәдуми вурғулајыб.
Онун сөзләринә ҝөрә, әмәлијјат узун илләр зүлмә мәруз галан, лакин ләјагәт вә азадлыг истәјини итирмәјән инсанларын етиразы олуб.
“Исраилин мәғлубедилмәзлији мифинә сон гојулду”
Гәдуми билдириб ки, 7 октјабр Исраил үчүн стратежи мәғлубијјәт, фәләстинлиләр үчүн исә мүһүм гәләбә олуб.
О гејд едиб ки, Фәләстин мүгавимәти Исраилин тәһлүкәсизлик манеәләрини вә истеһкамларыны јарараг ишғал алтындакы әразиләрә дахил ола билиб.
“7 октјабр ҝөстәрди ки, Исраил һазыр дејилди вә фәләстинлиләр ону ҝөзләнилмәдән јахалаја билдиләр”, — дејә ҺӘМАС нүмајәндәси билдириб.
Гәдумијә ҝөрә, әмәлијјатын ән мүһүм нәтиҹәләриндән бири Исраилин “мәғлубедилмәз дөвләт” олмасы барәдә тәсәввүрүн сарсыдылмасыдыр.
Фәләстин мәсәләси јенидән дүнја ҝүндәминдә
Гәдуми “Әл-Әгса туфаны”ндан сонра Фәләстин мәсәләсинин бејнәлхалг иҹтимаијјәтин, һүгуг мүдафиә тәшкилатларынын вә бејнәлхалг һүгуг гурумларынын диггәт мәркәзинә гајытдығыны билдириб.
Онун сөзләринә ҝөрә, артыг һеч ким Фәләстин халгыны вә Фәләстин мәсәләсини әввәлки кими ҝөрмәздән ҝәлә билмәз.
ҺӘМАС нүмајәндәси әмәлијјатын реҝионал сијаси һесабламалара да тәсир етдијини иддиа едиб вә Исраиллә мүнасибәтләрин бир сыра өлкәләр үчүн сијаси вә һәтта етик проблемә чеврилдијини сөјләјиб.
“Исраил-Фәләстин гаршыдурмасы 7 октјабрда башламајыб”
Гәдуми “Әҝәр Әл-Әгса туфаны баш вермәсәјди, нә оларды?” суалыны ҝүндәмә ҝәтириб.
О, бәзи шәхсләрин Фәләстин халгынын үзләшдији фаҹиәләри вә Гәззадакы дағынтылары “Әл-Әгса туфаны”нын үзәринә јыхдығыны билдириб.
ҺӘМАС нүмајәндәси Исраил-Фәләстин гаршыдурмасынын 7 октјабр 2023-ҹү илдән башламадығыны вурғулајыб вә 1948-ҹи илдән етибарән фәләстинлиләрә гаршы зоракылыг һадисәләрини хатырладыб.
Гәдуми һәмчинин Икинҹи Интифада дөврүндә минләрлә фәләстинлинин өлдүрүлдүјүнү вә һәмин дөврдә Фәләстин мүгавимәтинин мүгәддәс мәканлары, торпаглары вә “шәрәфи” мүдафиә етдијини билдириб.
“Биз мүһарибә тәрәфдары дејилик, амма һеч кимин һакимијјәти алтында олмајаҹағыг”
Гәдуми чыхышынын сонунда “Биз мүһарибә тәрәфдары дејилик. Лакин азад доғулмушуг вә һеч кимин һакимијјәти алтында олмајаҹағыг” дејиб.
О, Гәззада атәшкәс разылашмасынын имзаланмасына бахмајараг, кечид мәнтәгәләринин ачылмадығыны, Исраил ордусунун Гәззадан там ҝери чәкилмәдијини вә јенидәнгурма үчүн лазыми материалларын әразијә дахил олмадығыны иддиа едиб.
ҺӘМАС нүмајәндәси буна бахмајараг Фәләстин мүгавимәтиндән силаһларыны јерә гојмасынын тәләб едилдијини билдириб.
Гәдуми “Әл-Әгса туфаны”ны “мәзлум вә гүдрәтли халг үчүн стратежи гәләбә” адландырараг, мүгавимәтин өз јолуну давам етдирәҹәјини бәјан едиб.
Sizin rəyiniz