Јәмәндә СӘУДИЈЈӘЈӘ АҒЫР ЗӘРБӘ: 35-ҹи зиреһли бригаданын командири өлдүрүлдү

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јәмән һәрби мәнбәси Сәудијјә Әрәбистанынын дәстәкләдији гүввәләрә бағлы 35-ҹи зиреһли бригаданын командири Әбдүррәһман әш-Шәмсанинин Тәиз вилајәтинин әс-Сәлу рајонунда јерләшән “Ҹәбәл Мәтәран” бөлҝәсиндә өлдүрүлдүјүнү билдириб.
Мәнбәнин сөзләринә ҝөрә, Јәмән силаһлы гүввәләри һәмин стратежи јүксәклик үзәриндә нәзарәти әлә кечириб вә әразидә чохлу сајда һәрби техника вә аваданлыг ашкарлајараг әлә кечириб.
Јәмән мәнбәси һәмчинин Сәудијјә гүввәләринә бағлы дөјүшчүләрин әс-Сәлу рајонундан чыхарылдығыны иддиа едиб.
Сәудијјә авиасијасы Тәизә зәрбәләр ендирди
Мәлумата ҝөрә, Сәудијјә Әрәбистанына мәхсус дөјүш тәјјарәләри Тәиз вилајәтинин гәрбиндә јерләшән Зүбаб рајонунда Әл-Үмәри вә Бабүл-Мәндәб бөлҝәләринә алты һава зәрбәси ендириб.
Бундан әлавә, Һејфан рајонуна үч һава һүҹуму һәјата кечирилдији билдирилиб.
Тәиз вилајәти сон илләрдә Сәудијјә Әрәбистанынын дәстәкләдији силаһлы групларла Јәмән силаһлы гүввәләри арасында гаршыдурмаларын әсас ҹәбһәләриндән бири олараг галыр.
Бабүл-Мәндәб уғрунда дөјүш гызышыр
Ливанын “Әл-Әхбар” гәзети дә Јәмәндәки сон вәзијјәтлә бағлы јазыб.
Гәзетин мәлуматына ҝөрә, Сәудијјә тәрәфиндән дәстәкләнән груплар Бабүл-Мәндәб боғазына чыхыш әлдә етмәјә чалышыр. Лакин Әнсаруллаһ рәсмиләри бу гүввәләрин Зүбаб истигамәтиндә ирәлиләмәсинин гаршысынын алындығыны билдирибләр.
“Әл-Әхбар”ын мәлуматына әсасән, гаршыдурмалар фонунда Тәизин ҹәнуб-гәрбиндә даһа беш рајонун вә Әл-Мәафәр илә Әл-Мәвасит рајонларында 2 мин квадраткилометрдән чох әразинин ҝери алындығы иддиа олунур.
Гәзет јазыб ки, Әр-Ријадын дәстәкләдији сәләфи груплар Бабүл-Мәндәб боғазынын јерләшдији Зүбаба апаран саһил хәтти бојунҹа ирәлиләмәјә чалышыблар.
Бунунла белә, һәмин гүввәләрин даһа әввәл Бабүл-Мәндәб боғазына нәзарәт едән јүксәкликләр истигамәтиндә, хүсусилә Кәһбуб ҹәбһәсиндә ирәлиләјә билмәдији гејд олунуб.
Беләликлә, Јәмәнин ҹәнуб-гәрбиндә Бабүл-Мәндәб боғазына нәзарәт уғрунда мүбаризәнин јенидән кәскинләшдији билдирилир.
Sizin rəyiniz