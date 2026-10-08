Вашингтонун Ирагдан чыхмасынын ҝизли һәдәфи: Мүгавимәт охуну зәифләтмәк! \ “7 октјабр вә 8 октјабр тарихләри јадда галаҹаг”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: “Asia Times”ын јајымладығы тәһлилдә АБШ-ын Ирагдан чыхмасынын архасында дајанан мүмкүн стратежи мәгсәдләр арашдырылыб.
Тәһлилә ҝөрә, Вашингтон Ирага мүгавимәт групларынын силаһсызландырылмасы истигамәтиндә тәзјиг ҝөстәрмәклә өзүнүн “илк мүдафиә хәттини” зәифләтмәк вә Иранла мүмкүн ҝенишмигјаслы гаршыдурма үчүн мејданы һазырламаг истәјир.
Нәшр һесаб едир ки, бу просес ики тәһлүкә јарада биләр: ја Ираг узунмүддәтли хариҹи тәсир алтына дүшәҹәк, ја да реҝион гаршыдурма апаран груплар арасында парчаланаҹаг.
Бу сәбәбдән, “Asia Times” Ирагдан АБШ гошунларынын чыхмасыны гејд етмәк үчүн тәләсмәмәји төвсијә едир вә билдирир ки, Јахын Шәргин ҝәләҹәји уғрунда мүбаризә јени формада давам едир.
Ишғалдан узагдан нәзарәтә
Тәһлилдә гејд олунур ки, АБШ-ын дөјүш гүввәләрини чыхармасы Вашингтонун Ирагдакы тәсиринин сона чатмасы анламына ҝәлмир.
Нәшрин фикринҹә, сөһбәт даһа мүрәккәб вә дәгиг тәсир механизмләринә кечиддән ҝедир. АБШ-ын јени јанашмасында әразиләрин бирбаша ишғалындан даһа чох сијаси структурлардан вә Ираг игтисадијјатынын асылы олдуғу малијјә вә бејнәлхалг инфраструктурлардан истифадә өн плана чыха биләр.
“Asia Times” Ирагдакы вәзијјәти гијмәтләндирәркән јалныз милли суверенлијин гејд олунмасыны дејил, реҝионун ҝәләҹәјинә тәсир едән структур амилләрин дә нәзәрә алынмасынын ваҹиблијини вурғулајыр.
Һәдәфдә Ираг мүгавимәти
Тәһлилә ҝөрә, АБШ-ын чыхышдан сонракы әсас стратежи һәдәфләриндән бири Ирагда Мүгавимәт охунун әсас дајагларыны тәшкил едән груплардыр.
Нәшр билдирир ки, Вашингтон әнәнәви һәрби гүввәләрини чыхармагла бу групларын мөвҹудлуғунун әсасландырылмасыны дәјишдирмәјә чалыша биләр.
Бу јанашмаја ҝөрә, хариҹи ишғалчы гүввәләр өлкәдән чыхарса, мүгавимәтин дә мөвҹудлуг сәбәби арадан галхмыш олур. Беләликлә, АБШ бу групларын “ишғала гаршы азадлыг мүбаризәси апаран гүввәләр” кими дејил, Ираг дөвләтинин суверенлијинә мејдан охујан силаһлы груплар кими тәгдим олунмасына чалыша биләр.
“Asia Times” бунун Вашингтона Ираг һөкумәтинә мүгавимәт групларынын силаһсызлашдырылмасы истигамәтиндә тәзјиг ҝөстәрмәк үчүн “ганунун алилији вә силаһын дөвләтин әлиндә ҹәмләшмәси” аргументиндән истифадә имканы верәҹәјини јазыр.
Тәһлилдә билдирилир ки, бу груплар сијаси вә игтисади бахымдан тәҹрид едилә билсә, онларын чәкиндирмә имканларыны һәрби әмәлијјат олмадан зәифләтмәк мүмкүн ола биләр.
Мәгаләнин мүәллифләри буну Вашингтонун “чыхыш ҝөрүнтүсү алтында” һәјата кечирдији стратеҝија кими тәгдим едирләр.
“7 октјабр вә 8 октјабр тарихләри јадда галаҹаг”
Мәтнин сон һиссәсиндә “Әл-Әгса туфаны”, мүгавимәт ҹәбһәләринин формалашмасы вә сонракы реҝионал һадисәләрә даир кәскин сијаси гијмәтләндирмәләр јер алыр.
Мүәллифә ҝөрә, 7 октјабр, 8 октјабр вә 2 март тарихләри “мүгавимәт тарихиндә бөјүк вә јадда галан ҝүнләр” кими галаҹаг.
Мәгаләдә бу һадисәләрин “мәғлубедилмәз орду”, “Үммәтин парчаланмыш вә ҝүҹсүз олмасы” вә “бирҝәјашајыш вә сүлһ” барәдә формалашмыш тәсәввүрләри сарсытдығы иддиа едилир.
Мүәллиф һәмчинин Мүгавимәт охунун мүхтәлиф ҹәбһәләрдә бирлијинин горундуғуну вә Исраиллә мүнасибәтләр мәсәләсиндә сәрт мөвге нүмајиш етдирир.
Sizin rəyiniz