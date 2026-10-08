Күтләви Информасија Васитәләри Мүгавимәтә Исраилин бахышы илә бахыр \ Гатил илә өлдүрүлән ејни сәвијјәдә тутуланда...

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Гәззадан олан фәләстинли јазар Иһаб Зәки Исраилин медиа тәблиғатынын бәзи медиа гурумлары вә сијаси елиталар тәрәфиндән мәнимсәнилдијини иддиа едән мәгалә јајымлајыб.
Зәкинин сөзләринә ҝөрә, бу шәхсләр Исраил рәсмиләринин ачыгламаларына истинад едәрәк Фәләстин мүгавимәтини мүһарибәни узатмагда вә сәрт мөвге тутмагда иттиһам едирләр.
Мүәллиф исә һесаб едир ки, һәмин ачыгламалар тамамилә фәргли нәтиҹәјә ишарә едир: мүгавимәт мүһарибәнин дајандырылмасына вә мүәјјән ҝүзәштләрә һазыр олуб, данышыглар просесиндә манеәләр јарадан тәрәф исә Исраил олуб.
Исраил рәсмисинин ачыгламасы неҹә тәгдим едилди?
Зәки Исраилин ҝировларла бағлы мәсәлә үзрә кечмиш мәсул шәхси Нитсан Алонун сон ачыгламаларына диггәт чәкиб.
Алон мүһарибәнин даһа еркән баша чатдырылмасынын мүмкүн олдуғуну вә фәргли гәрарлар даһа әввәл гәбул едилсәјди, мүһарибәнин 2024-ҹү илдә баша чата биләҹәјини билдириб.
О, һәмчинин мүһарибәнин узадылмасынын исраилли ҝировларын өлүмүнә сәбәб олдуғуну вә онларын сағ гајтарылмасынын мүмкүн олдуғуну дејиб.
Алон даһа еркән атәшкәсин, о ҹүмләдән ҺӘМАС-ын силаһсызлашдырылмасы мәсәләсиндә Исраил үчүн даһа јахшы стратежи нәтиҹәләр верә биләҹәјини билдириб вә Баш назир Бенјамин Нетанјаһу һөкумәтини разылашмаларын гаршысыны алмагда иттиһам едиб.
Зәки јазыр ки, буна бахмајараг, бәзи шәхсләр бу ачыгламалары мүгавимәтин “сәртлијинә” сүбут кими тәгдим едирләр.
Мүәллифин фикринҹә, белә јанашма һәмин ачыгламаларын контекстини дәјишдирир. Чүнки сөзүҝедән фикирләр әслиндә Нетанјаһу һөкумәтинин мүһарибәни узатмасына јөнәлмиш тәнгид чәрчивәсиндә сәсләндирилиб.
“Гурбан ҹәлладын мөвгејини мүдафиә едир”
Фәләстинли јазар бу вәзијјәти “гурбанын ҹәлладла һәмрәј олмасы” кими характеризә едир вә мәсәләнин сијаси дејил, психоложи тәрәфинә диггәт чәкир.
Онун сөзләринә ҝөрә, даһа тәһлүкәли мәгам гурбанын һадисәләрә артыг өз мөвгејиндән дејил, ҹәлладын бахыш буҹағындан јанашмасыдыр.
Зәки билдирир ки, Фәләстин мүгавимәти мүһарибәнин дајандырылмасы мәсәләсиндә дәфәләрлә ҝүзәштләрә һазыр олдуғуну нүмајиш етдириб, лакин Исраил тәрәфи данышыгларда манеәләр јарадыб.
Мүәллиф һесаб едир ки, мүгавимәти гынамаг үчүн истифадә олунан бәзи Исраил ачыгламалары әслиндә бунун әксини ҝөстәрир вә мүһарибәнин дајандырылмасы истигамәтиндә мүгавимәтин мөвгејинин чевик олдуғуну ортаја гојур.
“Ҝировлар мәсәләси битдикдән сонра нијә мүһарибә давам етди?”
Зәки јазыр ки, әввәлләр мүгавимәт Исраилли ҝировлары сахладығы үчүн мүһарибәнин давам етмәсинә бәһанә вермәкдә иттиһам олунурду.
Лакин мүәллифин билдирдијинә ҝөрә, ҝиров мәсәләси һәлл едилдикдән сонра да мүһарибә, гәтлләр вә мүһасирә давам едиб.
Бу дәфә исә мүгавимәтин силаһлары јени бәһанә кими ирәли сүрүлүб.
Зәки гејд едир ки, мүгавимәт груплары силаһларын тәһвил верилмәси вә идарәчиликдән чәкилмә мәсәләсиндә разылыг ифадә етдикдә белә, Исраилин һәрби әмәлијјатларынын давам етмәсинин сәбәбләри барәдә ејни шәхсләр тәрәфиндән суаллар верилмәјиб.
Иттиһамлар Ливан ҹәбһәсинә дә јөнәлиб
Мүәллиф бу јанашманын јалныз Фәләстин мүгавимәти илә мәһдудлашмадығыны, Ливандакы мүгавимәт ҹәбһәсинә дә шамил едилдијини јазыр.
Онун сөзләринә ҝөрә, Ливан мүгавимәтинин Исраилә “бәһанә вердији” барәдә иттиһамлар 8 октјабрда вә сонракы реҝионал һадисәләр заманы да сәсләндирилиб.
Лакин Ливан мүгавимәти атәшкәс разылашмасына разылыг вердикдән вә она әмәл етдикдән сонра Исраилин һәрби әмәлијјатларынын давам етмәси илә бағлы ејни суалларын верилмәдији билдирилир.
Зәки јазысынын сонунда Иранла бағлы тәләбләрә дә тохунараг билдирир ки, бәзи даирәләр Теһраны АБШ вә Исраил үчүн “бәһанәләри” арадан галдырмаға, Һөрмүз боғазыны ачмаға, нүвә вә ракет програмларындан имтина етмәјә вә мүгавимәт һәрәкатларына дәстәји дајандырмаға чағырырлар.
Sizin rəyiniz