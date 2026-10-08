  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Елм вә технолоҝија

Видео | Иранлы Шаҝирдләр Астрономија вә Астрофизика Олимпиадасынын Чемпионлары Олду: Имам Рзанын (ә) хидмәтчиси олмаг истәјирик

8 oktyabr 2026 - 09:52
Xəbər kodu: 1875298
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео | Иранлы Шаҝирдләр Астрономија вә Астрофизика Олимпиадасынын Чемпионлары Олду: Имам Рзанын (ә) хидмәтчиси олмаг истәјирик

Астрономија вә астрофизика үзрә дүнја олимпиадасында гызыл медал газанан иранлы чемпионлар вәтәнә гајытдыгдан сонра Имам Рзанын (ә) инајәтини һисс етдикләрини билдирибләр. Ҝәнҹ алимләр һәмчинин Имам Рзанын (әлејһи сәлам) зијарәтҝаһында хидмәт етмәк арзусунда олдугларыны дејибләр.

Download 13 MB

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Астрономија вә астрофизика үзрә олимпиадада дүнја чемпиону олараг гызыл медал газанан иранлы шаҝирдләр вәтәнә гајытдыгдан сонра журналистләрә ачыглама верибләр.

Чемпионлар газандыглары уғуру Имам Рзанын (әлејһи сәлам) инајәти илә әлагәләндириб вә бөјүк мәнәви арзуларындан биринин Имам Рзанын (әлејһи сәлам) мүгәддәс зијарәтҝаһында хидмәт етмәк олдуғуну билдирибләр.

Онлар әлдә етдикләри нәтиҹәдән мәмнунлугларыны ифадә едәрәк, бу уғурун өзләри үчүн һәм елми, һәм дә мәнәви бахымдан хүсуси әһәмијјәт дашыдығыны вурғулајыблар.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha