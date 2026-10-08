Видео | Иранлы Шаҝирдләр Астрономија вә Астрофизика Олимпиадасынын Чемпионлары Олду: Имам Рзанын (ә) хидмәтчиси олмаг истәјирик

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Астрономија вә астрофизика үзрә олимпиадада дүнја чемпиону олараг гызыл медал газанан иранлы шаҝирдләр вәтәнә гајытдыгдан сонра журналистләрә ачыглама верибләр.
Чемпионлар газандыглары уғуру Имам Рзанын (әлејһи сәлам) инајәти илә әлагәләндириб вә бөјүк мәнәви арзуларындан биринин Имам Рзанын (әлејһи сәлам) мүгәддәс зијарәтҝаһында хидмәт етмәк олдуғуну билдирибләр.
Онлар әлдә етдикләри нәтиҹәдән мәмнунлугларыны ифадә едәрәк, бу уғурун өзләри үчүн һәм елми, һәм дә мәнәви бахымдан хүсуси әһәмијјәт дашыдығыны вурғулајыблар.
Sizin rəyiniz