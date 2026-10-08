Франса сәфири Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинә чағырылды — Парисә сәрт етираз

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Франсанын Теһрандакы сәфири Пјер Кушар Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин Инсан Һүгуглары Баш Идарәсинин рәһбәри вәзифәсини иҹра едән Һәмид Әһмәдинин чағырышы илә назирлијә дәвәт олунуб.
Ҝөрүш заманы Франса һөкумәтинин бејнәлхалг мүгавилә вә сәнәдләр чәрчивәсиндә үзәринә ҝөтүрдүјү инсан һүгуглары өһдәликләри хатырладылыб.
Иран тәрәфи хүсусилә Франса вәтәндашларынын динҹ топлашмаг һүгугуна һөрмәт едилмәсини тәләб едиб.
“Динҹ нүмајишләрә гаршы зоракылыг гәбуледилмәздир”
Һәмид Әһмәди динҹ аксијалара гаршы Франса тәһлүкәсизлик гүввәләринин зор тәтбиг етмәсиндән ҹидди нараһатлыг ифадә едиб.
Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин рәсмисинин сөзләринә ҝөрә, мүдахиләләр нәтиҹәсиндә бир сыра етиразчылар јараланыб вә бәзиләриндә, о ҹүмләдән ҝөрмә габилијјәтинин итирилмәси илә бағлы ағыр хәсарәтләр гејдә алыныб.
Әһмәди һәмчинин 5 миндән чох шәхсин һәбс едилдијинә даир мәлуматлара истинад едиб вә динҹ нүмајишләр заманы бу сәвијјәдә зор тәтбигинин һеч бир һалда әсасландырыла билмәјәҹәјини билдириб.
Мәктәбләрә полис мүдахиләси илә бағлы арашдырма тәләби
Иран рәсмиси медиада јајылан ҝөрүнтүләрә вә мәлуматлара да тохунараг силаһлы тәһлүкәсизлик гүввәләри вә полисин дәрсләрә дахил олмасы, шаҝирд вә мүәллимләрә гаршы зор тәтбиг етмәси барәдә хәбәрләрин арашдырылмасыны тәләб едиб.
Әһмәди инсан һүгугларынын кобуд шәкилдә позулмасы һалларыны арашдырмаг үчүн мүстәгил механизмин јарадылмасынын ваҹиблијини вурғулајыб.
О, һәмчинин полис тәрәфиндән һәддиндән артыг ҝүҹ тәтбиг едилмәси вә мәктәбләрин тохунулмазлығынын позулмасы илә бағлы чохсајлы мәлуматларын арашдырылмасыны истәјиб.
Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин рәсмиси етиразчыларын тәмәл тәһсил һүгугу вә ајры-сечкисиз, әдаләтли тәһсил системи илә бағлы тәләбләрини “гануни вә леҝитим тәләбләр” кими тәгдим едиб.
Әһмәди Франса һөкумәтини вәтәндашларын, хүсусилә дә ҝәнҹ нәслин һүгугларына һөрмәт етмәјә вә инсан һүгугларынын кобуд шәкилдә позулмасына јол верән шәхсләри һүгуги мәсулијјәтә ҹәлб етмәјә чағырыб.
Sizin rəyiniz