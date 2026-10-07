Имам Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи Әли Әкбәр Натыг Нуријә башсағлығы верди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Әли Әкбәр Натыг Нуријә гардашы Әһмәд Натыг Нуринин вәфаты илә әлагәдар башсағлығы месажы ҝөндәриб.
Башсағлығы месажында мәрһум Әһмәд Натыг Нуринин Иран Ислам Республикасынын дөвләт системиндә узун илләр хидмәт етдији гејд олунуб.
Месажда мәрһум үчүн Аллаһ-Тааладан рәһмәт вә разылыг, һәмчинин шәһид гардашы илә бирликдә һәшр олунмасы диләнилиб.
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
8 Меһр 1405 / 18 Рәбиүс-сани 1448
Sizin rəyiniz