Фәләстин Ислами Ҹиһады: “Әл-Әгса туфаны” Исраилин давамлы тәҹавүзләринә тәбии реаксија иди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Фәләстин Ислами Ҹиһад Һәрәкатынын баш катиби Зијад ән-Нәхалә һәрәкатын јарадылмасынын 39-ҹу вә “Әл-Әгса туфаны” әмәлијјатынын үчүнҹү илдөнүмү мүнасибәтилә чыхыш едиб.
Нәхалә билдириб ки, Фәләстин халгы үч ил әрзиндә ағыр һүҹумлара вә мүрәккәб шәраитә бахмајараг, мүгавимәтини давам етдирир вә Фәләстин торпагларындакы тарихи һүгугларындан ҝери чәкилмәјәҹәк.
О, “Әл-Әгса туфаны” әмәлијјатыны Исраил режиминин Фәләстин халгына гаршы давамлы тәҹавүз вә һүҹумларына “тәбии реаксија” кими гијмәтләндириб.
Ислами Ҹиһад рәһбәри билдириб ки, һүҹумларын интенсивлијинә вә давамлылығына бахмајараг, Фәләстин халгы өз мөвгејиндә мөһкәм дајаныб вә мүгавимәтини давам етдириб.
“Фәләстин халгы дөрдүнҹү илә дә мүгавимәтлә дахил олур”
Нәхаләнин сөзләринә ҝөрә, Фәләстин халгы сон үч ил әрзиндә 7 октјабр мүһарибәси вә Исраилин давамлы һүҹумларынын гурбаны олуб.
О билдириб ки, гаршыдурманын дөрдүнҹү илинә дахил олдуғу бир вахтда Фәләстин шәһидләринин сајынын 80 мини кечдији иддиа едилир.
Ислами Ҹиһадын баш катиби гаршы тәрәфин ирәли сүрүлән бүтүн тәшәббүсләри нәзәрә алмадығыны вә Фәләстин халгына гаршы һүҹумларыны давам етдирдијини сөјләјиб.
Ливан вә Јәмәнә тәшәккүр
Нәхалә Гәззаја дәстәјинә ҝөрә Ливан халгына вә Ливан мүгавимәтинә тәшәккүр едиб.
“Гәззаја дәстәк верән Ливан халгынын вә мүгавимәтинин фәдакарлыглары гаршысында һөрмәт вә миннәтдарлыгла дајанырыг”, — дејә о билдириб.
Ислами Ҹиһад рәһбәри Фәләстинә дәстәк мәгсәдилә мүбаризәјә гошулан вә мөвгеләриндән ҝери чәкилмәјән Јәмән халгына да тәшәккүр едиб вә Јәмәндә һәлак оланларын хатирәсини јад едиб.
“Бу, бир үммәтин ваһид дүшмәнә гаршы мүбаризәсидир”
Нәхалә чыхышында Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин шәһадәтинә дә тохунуб.
О билдириб: “Ајәтуллаһ Хаменеинин шәһадәти сионист һеҝемонлуға гаршы мүбаризәдә бөјүк бир символ олаҹаг.”
Ислами Ҹиһадын баш катиби һазыркы гаршыдурманы “ваһид дүшмәнә гаршы ваһид үммәтин мүбаризәси” адландырыб.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу мүбаризә сионист лајиһә вә онун мүттәфигләринә гаршы давам едир.
Нәхалә билдириб ки, минләрлә фәләстинли өз мәдәнијјәти вә инанҹларына сөјкәнәрәк ишғалчы гүввәләрә гаршы мүгавимәт ҝөстәриб.
О, чыхышынын сонунда Фәләстин халгынын мүгавимәтини дајандырмадығыны вә дајандырмајаҹағыны вурғулајыб.
Нәхалә билдириб ки, Фәләстин халгы өз торпағына вә тарихи һүгугларына даһа бөјүк әзм вә бағлылыгла мүбаризәсини давам етдирәҹәк.
Sizin rəyiniz