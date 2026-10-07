Ираг нефтинин Исраилә дашындығы иддиа едилди — Трамп администрасијасындан Бағдада тәзјиг?

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ирагын Әнбар вилајәтинин јерли һөкумәтиндәки бир мәнбә хам нефтин Иорданијаја ихраҹы илә бағлы диггәтчәкән иддиалар сәсләндириб.
Мәнбәнин сөзләринә ҝөрә, Трәбил сәрһәд-кечид мәнтәгәсиндән Иорданијаја хам нефт ихраҹы сон 23 илдән артыг мүддәтин ән јүксәк сәвијјәсинә чатыб вә ҝүндәлик 15 мин барелдән чох олуб.
Мәнбә мөвҹуд мәлуматларын нефт јүкләринин Иорданијаја, орадан исә Исраилә ҝөндәрилмәси үчүн Трамп администрасијасынын Әл-Зејди һөкумәтинә ҹидди тәзјиг ҝөстәрдијини ортаја гојдуғуну иддиа едиб.
Нефт карванларынын тәһлүкәсизлијини АБШ тәмин едир?
Ираг рәсмисинин сөзләринә ҝөрә, Трамп администрасијасы Сәлаһәддин вилајәтиндәки Бејҹи нефтајырма заводундан чыхан нефт карванларынын тәһлүкәсизлијини тәмин етмәји өз үзәринә ҝөтүрүб.
Иддиалара әсасән, карванлар Ирагын гәрбиндә јерләшән Һәдисә рајонундан кечәрәк Әнбар вилајәтиндәки Трәбил сәрһәд-кечид мәнтәгәсинә, даһа сонра исә Иорданијаја истигамәтләнир.
Мәнбә билдириб ки, Вашингтон Иорданијаја ҝөндәрилән нефт јүкләринин артырылмасы үчүн Бағдада тәзјигләри ҝүҹләндириб.
Мәгсәд Исраил игтисадијјатыны дирчәлтмәкдир?
Ирагын јерли һөкумәт рәсмиси иддиа едиб ки, АБШ-ын әсас мәгсәдләриндән бири Һөрмүз боғазында јаранан тәһлүкәсизлик ҝәрҝинлијиндән зәрәр чәкдији билдирилән Исраил игтисадијјатынын нефт тәҹһизатыны тәмин етмәкдир.
Мәнбәнин сөзләринә ҝөрә, Иран нефтинин Исраилә чатдырылмасынын гаршысынын алынмасы фонунда Вашингтон Ираг нефтинин Иорданија үзәриндән Исраилә дашынмасынын артырылмасына чалышыр.
Беләликлә, мәнбәнин иддиасына әсасән, Ираг нефтинин Трәбил–Иорданија маршруту илә дашынмасы сон илләрин ән јүксәк сәвијјәсинә чатыб вә бу просесдә АБШ-ын мүһүм ролу вар.
Гејд: Бу хәбәрдәки Ираг нефтинин сон тәјинатынын Исраил олмасы вә АБШ-ын дашымаларла бағлы тәзјиг ҝөстәрмәси барәдә мәлуматлар јерли Ираг һөкумәтиндәки мәнбәнин иддиаларына әсасланыр.
Sizin rəyiniz