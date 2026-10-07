Талибанын Чарәләнҝ Мүбаризәси \ Телевизорларын Едам едилмәсинин ардынҹа нөвбә ушаг ојунларына чатды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Талибанын Әфганыстанын Һерат әјаләтиндәки Әмр бе Мәруф вә Нәһј әз Мүнкәр Департаменти әјаләтдә чәрпәләнҝ алгы-сатгысынын вә ушагларын онларла ојнамасынын гадаған олдуғуну ачыглајыб.
Ады чыкилән Департаментинин рәһбәри Әзизур Рәһман Муһаҹир, гадағанын "вәтәндашларын давамлы шикајәтләри" әсасында тәтбиг едилдијини билдириб. О, әлавә едиб ки, шөбәнин әмәкдашларына шәһәрдә чәрпәләнҝ вә онларын ипләринин сатышынын гаршысыны алмаг тапшырығы верилиб.
Муһаҹир иддиа едиб ки, чәрпәләнҝ вә онларын ипләри илә ојнамаг бәзи һалларда јол гәзаларына, вәтәндашларын тәгибинә вә ушагларын хәсарәт алмасына сәбәб олуб.
Хатырладаг ки, бу гадаға, Талибанын Әфганыстандакы илк һакимијјәтләри дөврүнү, 1996-2001 илләрдәки сәрт сијасәтини хатырладыр. Һәмин илләрдә чәрпәләнҝ учурмаг да тамамилә гадаған едилмишди. О дөврдә Әмр бе Мәруф вә Нәһј әз Мүнкәр Назирлији гадағанын мүхтәлиф сәбәбләрини ачыгламышдыр, о ҹүмләдән ојунун гумар вә мәрҹ ојунлары тәшвиг етмәси, ушагларын мәктәбдән вә намаздан узаглашдырылмасы, дамлардан јыхылма риски јаратмасы вә һәтта инсанларын дамлардан гоншуларын һәјәтләринә бахмасына сәбәб ола биләҹәјини билдирмишдир.
Шаһидләр дејирләр ки, һәмин дөврдә чәрпәләнҝ дүканлары бағланмыш вә онларын инвентарлары јандырылмыш, сатыҹылар һәбс олунмуш вә һәтта һәбс едилмиш, ојнајанлар исә дөјүлмүшдү.
Талибанын илк һакимијјәти дөврүндә бу гадаға мусиги, телевизија, гуш сахлама вә бир чох әнәнәви Әфган әјләнҹәләрини дә әһатә едән даһа ҝениш мәһдудијјәтләр топлусунун бир һиссәси иди.
Һиҹри Шәмси тарихи илә 1380-ҹи илдә (2000-2001) Талибанын сүгутундан сонра чәрпәләнҝ учурмаг Әфганыстанда, хүсусән дә Кабулда вә бөјүк шәһәрләрдә јенидән мәшһур әнәнәви әјләнҹә нөвүнә, һәтта азадлығын символуна чеврилди. Лакин, Талибанын он илдән сонра 1400-ҹү илдә һакимијјәтә јенидән гајытмасындан бәри, бир даһа бир чох јерли вә әнәнәви ојунлары вә әјләнҹәләри гадаған етди вә буну тәһлүкәсизлик илә әлагәләндирәрәк, ганун позунтусу кими әсасландырды.
Sizin rəyiniz