Јәмән Силаһлы Гүввәләри: 200-дән чох Сәудијјә Әрәбистаны әсҝәри өлдүрүлүб вә јараланыб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јәмән силаһлы гүввәләринин рәсми сөзчүсү бригада ҝенералы Јәһја Сәри вердији ачыгламада Јәмән гүввәләринин Рәс әл-Әра вә Әс-Сугијјә әразиләриндә Сәудијјә режим гүввәләринин һәрәкәтләринә вә топланышларына гаршы онларла һүҹум һәјата кечирдијини ачыглајыб.
Јәһја Сәри билдириб: Бу әмәлијјатлар нәтиҹәсиндә 200-дән чох Сәудијјә режимин һәрбичиси вә муздлу әсҝәрләри өлдүрүлүб вә јараланыб, еләҹә дә бир сыра һәрби техника јандырылыб.
О, әлавә едиб: “Тоггушмалар заманы Сәудијјә режим гүввәләринин инсан вә һәрби техника иткиләри мисли ҝөрүнмәмиш һәддәдир вә Јәмән силаһлы гүввәләри мөвгеләрини вә дөјүш мејданларындакы наилијјәтләрини нәзарәтдә сахламаға давам едир.”
Бригада ҝенералы һәмчинин шәрги Әл-Ҹовф әјаләтиндә Сәудијјә гүввәләринин топланты мәркәзләринә гаршы онларла һүҹум тәшкил олдуғуну да ачыглајараг әлавә едиб: “Бу әмәлијјатлар да хејли сајда дүшмән гүввәсинин өлдүрүлмәси, јараланмасы вә бир сыра һәрби техниканын јандырылмасы илә нәтиҹәләниб.”
Јәһја Сәри һәмчинин Мәриб әјаләтинин шәрги Рәгван бөлҝәсиндә дә Сәудијјә гүввәләринин топланты мөвгеләринә гаршы диҝәр әмәлијјатларын һәјата кечирилдијини ачыглајыб.
Бу барәдә бригада ҝенералы билдириб: “Бу һүҹумларда бир сыра дүшмән гүввәси һәлак олуб вә јараланыб. Еләҹә дә бир сыра һәрби техника јандырылараг сырадан чыхарылыб.”
О, сонда гаршы тәрәфин әразидәки һадисәләрлә бағлы дәрҹ етдији материалларын вә хәбәрләрин дөјүш мејданындакы вәзијјәтин реаллығыны әкс етдирмәдијини вурғулајыб.
Sizin rəyiniz