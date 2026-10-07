Сепаһ: Сүнни алимләрини вә Полис гүввәләрини террор едән груплашманын галыглары мәһв едилди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһынын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр шөбәси елан едиб: Систан вә Бәлуҹистан әјаләтиндә сүнни алимләринин террор едилмәсиндә вә ики Полис хидмәт гүввәсинин террорунда иштирак едән тәкфирчи террорчу групу кәшфијјат гүввәләри тәрәфиндән мүәјјән едиләрәк, тәгиб олунуб вә грулашма тамамилә мәһв едилиб.
ИИКК Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһынын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр шөбәси ачыгламада билдириб:
Кәшфијјат гүввәләринин Америка-сионист дүшмәнләринә хидмәтедән террорчулары давамлы сәјләрдән сонра мүәјјән едиб. Аллаһын лүтфү илә, әјаләтимиздәки сүнни алимләриндән олан Шәһид Мөвләви Јусиф Ҝергич вә Шәһид Мөвләви Мәһәммәд Әнвәр Риҝинин террор едилмәсиндә, еләҹә дә 19.04.1405-ҹи ил (9 ијул 2026) тарихиндә Заһеданда Ханжак гатарында ики Полис хидмәт гүввәсинин стеррор едилмәсиндә иштирак едән тәкфирчи террорчу дәстәси мүәјјән едилиб, кәшфијјат гүввәләри тәрәфиндән тәгиб едиләрәк, тамамилә мәһв едилиб.
Заһедан су анбарында мәһв едилмиш тәкфирчи дәстәнин диҝәр үнсүрләринин вә онларын тәрәфдарларынын мүәјјән едилмәсинин давамында, 13.07.1405-ҹи ил (07. Октјабр. 2026) тарихиндә бу дәстәнин даһа 2 үзвү өлдүрүлүб.
Үмумиликдә, бу террорчу дәстәсинин 8 үнсүрү өлдүрүлүб, 4 нәфәр исә һәбс едилиб.
Гүдс Гәрарҝаһы, әјаләтин нәҹиб халгына әмәкдашлыгларына вә террорчуларын сығынаҹаглары барәдә мәлумат вермәләринә ҝөрә тәшәккүр едәрәк, бәзи алдадылмыш инсанлары сионист-американ муздлуларына алданмамаға чағырыб.
Sizin rəyiniz