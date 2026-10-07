Алманијанын Вуппертал шәһәриндә 18 илдән сонра илк Ислам гәбиристанлығынын тәмәл дашы гојулду

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Алман медиасынын вердији мәлумата ҝөрә, Алманијанын Вуппертал шәһәриндә илк Ислам гәбиристанлығынын тәмәл дашы шәһәр рәсмиләринин, Ислам гурумларынын нүмајәндәләринин вә шәһәрин бир груп сијаси вә дини хадиминин иштиракы илә гојулуб. Бу лајиһә тәхминән 18 иллик планлашдырма вә инзибати вә һүгуги манеәләри ашдыгдан сонра һәјата кечирилмә мәрһәләсинә гәдәм гојулмуш лајиһәдир.
Мүсәлманларын гәбиристанлығы тәхминән 19.000 квадрат метрлик әразидә, христиан вә јәһуди гәбиристанлыгларына битишик әразидә инша едиләҹәк.
Лајиһәнин тәмәлгојма мәрасиминдә шәһәр иҹмасынын, сијасәтчиләрин, шәһәр идарәчилијинин вә дини иҹмаларын тәхминән 100 нүмајәндәси иштирак едиб вә Вуппертал мери Мириам Шәрәф дә бу лајиһәнин фәхри нәзарәтини өз үзәринә ҝөтүрүб.
Вуппертал Ислам Гәбиристанлығы Фондунун президенти вә Алманија Мүсәлманлары Мәркәзи Шурасынын витсе-президенти Самир Буисса бу лајиһәнин һәјата кечирилмәсинин узун просесинә тохунараг ону мүхтәлиф шәхсләрин вә гурумларын илләрлә давам едән сәјләринин нәтиҹәси кими характеризә едиб.
Планлашдырмаја әсасән, биринҹи мәрһәләдә бу гәбиристанлыгда тәхминән мин дәфн јери јарадылаҹаг вә бу һиссәнин 2027-ҹи илин март ајына гәдәр тамамланмасы ҝөзләнилир.
Нөвбәти мәрһәләләрдә бу комплексдә ҝөрүш, үнсијјәт вә сосиал гаршылыглы әлагә үчүн бир мәкан јарадылаҹаг ки, бу да зијарәтчиләр үчүн әлчатан олаҹаг.
Һесабатда вурғуланыр ки, бу лајиһәнин әһәмијјәти Вуппертал шәһәри илә мәһдудлашмыр, чүнки онилликләрдир Алманијада јашајан бир чох мүсәлман үчүн бу өлкә онларын јашадығы, аиләләрини бөјүтдүјү вә нәтиҹәдә дәфн олундуғу јердир.
Бу бахымдан, Вуппертал Ислам Гәбиристанлығы Алман ҹәмијјәтиндә мөвҹудлуғун, мәнсубијјәтин вә дини мүхтәлифлијин танынмасынын символу олаҹаг.
Sizin rəyiniz