Јәмән Әнсаруллаһы: Сәудијјә режими һава һүҹумларынын ағыр бәдәлини ҝөзләмәлидир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јәмәнин Әнсаруллаһ Һәракатынын сөзчүсү Мәһәммәд Әбдүл Салам Сәудијјә вәһһаби режиминин Јәмәнә давам едән һава һүҹумларынын вә мүлки әһали арасында сәбәб олдуғу иткиләрин Сәудијјә режими үчүн ағыр нәтиҹәләрә ҝәтириб чыхартадаҹағы барәдә хәбәрдарлыг етди.
Әбдүл Салам билдирди: “2015-ҹи илдә Сәудијјә режиминин Јәмәнә гаршы һәјата кечиртдији һәрби тәҹавүзә вә бунун ардынҹа давамлы мәғлубијјәтләрә мәруз галдығына бахмајараг, онлар јенидән Јәмәнә гаршы һәрби тәҹавүзүн вә мүһасирәнин давам етдијини елан едибәр.”
О әлавә етди: “Сон илләрдә Сәудијјә һөкмдарлары Јәмәнә гаршы һәрби тәҹавүзләриндә ардыҹыл уғурсузлугларла үзләшибләр вә Јәмәндә гүввәләринин мәғлубијјәтә уғрадығынын шаһиди олдугдан сонра инди өлкәмизә гаршы бирбаша һүҹума кечибләр.”
Әнсаруллаһын сөзчүсү тәкидлә билдирди: “Сәудијјә режими индијә гәдәр онларла мүһарибә ҹинајәти төрәдиб вә бу ҝүн Јәмәнин бир нечә әјаләти Сәудијјә режиминин һава һүҹумларынын һәдәфинә чеврилиб. Сәудијјәлиләрин гырыҹы дөјүш тәјјарәләри јашајыш мәнтәгәләрини бомбалајыр вә мүлки әһалини һәдәф алыр."
Әбдүл Салам сонда вурғулады: “Сәудијјә режиминин ҹинајәткар һәрәкәтләринин ағыр нәтиҹәләри олаҹаг вә бу режим өзүнү Әнсаруллаһын әкс тәдбирләринә һазырламалыдыр.”
Sizin rəyiniz