Америка-Ислам Әлагәләри Шурасы Флориданын тәшкилаты террорчу адландырдығы гәрарына етираз олараг мәһкәмәјә мүраҹиәт едиб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Америка-Ислам Әлагәләри Шурасы (ҸАЫР) Америка Вәтәндаш Азадлыглары Иттифагынын дәстәји илә Флорида рәсмиләринин бу гуруму вә онун штат голуну террорчу елан етмәси гәрарына гаршы мәһкәмәјә шикајәт вериб вә мәһкәмәнин тәҹили мүдахиләсини тәләб едиб.
Америка-Ислам Әлагәләри Шурасы вә онун Флоридадакы голу Америка Вәтәндаш Азадлыглары Иттифагынын дәстәји илә бәјан едибләр ки, Флорида штаты рәсмиләринин аддымы бу ики гурумун вәтәндаш вә инсан һүгуглары фәалијјәтини ҹидди тәһлүкә гаршысында гојуб.
Тәшкилатлар вурғулајыблар ки, Флориданын јени гануну мәһкәмә просеси кечмәдән вә мүдафиә үчүн сәмәрәли имкан јаратмадан штатын иҹраедиҹи рәсмиләринә вәтәндаш тәшкилатларына гаршы мәһдудијјәтләр тәтбиг етмәк үчүн ҝениш сәлаһијјәт верир.
Бу шикајәт Флорида губернатору Рон ДеСантис вә диҝәр штат кабинети үзвләринин 29 сентјабр 2026-ҹы илдә Америка-Ислам Әлагәләри Шурасыны вә онун Флорида голуну “дахили террор тәшкилатлары” кими мүәјјән етмәсинә сәс вердикдән сонра верилиб.
Шикајәтчиләр бу аддымы АБШ Конститусијасынын Биринҹи Дүзәлишиндә тәсбит олунмуш һүгугларын вә гануни просес һүгугунун позулмасы һесаб едиб вә вурғулајыблар ки, бу ики гурумдан һеч бири әввәлләр террор фәалијјәти илә әлагәдар тәгиб олунмајыб вә ја ҹинајәт мәһкумлуғу алмајыб.
Мәлумата ҝөрә, гәрар нојабрын 5-дән иҹра олунарса, һәдәф тәшкилатларын фәалијјәтинә гаршы ҝениш мәһдудијјәтләр тәтбиг олунаҹаг вә бу гадағаларын позулмасы ағыр ҹинајәт ҹәзаларына сәбәб ола биләр.
Америка-Ислам Әлагәләри Шурасы вә онун Флорида голу мәһкәмәдән гәрарын иҹрасыны дајандырмасыны вә Флорида рәсмиләринин бу ики гурума вә онларла әлагәли шәхсләрә гаршы нәзәрдә тутулмуш ҹәзалары тәтбиг етмәсини гадаған етмәсини хаһиш едиб.
Америка-Ислам Әлагәләри Шурасынын Флорида голу бәјан едиб ки, бу гурумун фәалијјәтләри сырасына Флорида сакинләринә дөвләт вә иш јери ајры-сечкилији илә бағлы ишләрдә пулсуз һүгуги хидмәтләр ҝөстәрилмәси, иммиграсија просесләриндә инсанлара көмәк вә вәтәндаш һүгугларынын мүдафиәси дахилдир.
Америка Вәтәндаш Азадлыглары Иттифагы вә бу иш үзрә диҝәр вәкилләр дә хәбәрдарлыг едибләр ки, гәрарын иҹрасы Америка-Ислам Әлагәләри Шурасы вә онун Флорида голундан кәнара чыхан нәтиҹәләрә сәбәб ола биләр вә штат рәсмиләринин әлејһинә чыхдығы диҝәр вәтәндаш гурумларынын вә групларын фәалијјәтинә дә тәсир ҝөстәрә биләр.
Sizin rəyiniz