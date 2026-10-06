Видео | Һәзрәт Муса Мүбәргә (әлејһи сәлам) – Гум Сәмасында Пејғәмбәр (сәлләллаһуәлејһи вә алиһ) нәслинин улдузу

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәзрәт Муса Мүбәргә (әлејһи сәлам), доггузунҹу имамымыз Һәзрәт Имам Мәһәммәд Тәги Ҹавадын (әлејһи сәлам) билаваситә өвлады, Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) нәслинин Гум сәмасында парлајан улдузудур. Онун мүбарәк нәслиндән ҝәлән сејидләр бу ҝүн Иран, Һиндистан вә Пакистанда Әһли-бејтә (әлејһимус-сәлам) мәһәббәтин бајрагдарыдырлар.
Муса Мүбәргә
Әбу Әһмәд Муса Мүбәргә (һиҹри 214 – һиҹри 296; тәхминән милади 829–909) доггузунҹу имам, Имам Ҹавадын (әлејһи сәлам) оғлу вә онунҹу имам Имам Һади (әлејһи сәлам) илә доғма гардаш иди.
О, гырх јашында Мәдинәдән Гума һиҹрәт етмиш вә өмрүнүн сонунадәк бурада јашамышдыр. Муса Мүбәргә Бургеи, Шәрифи, Рәзәви, Ибн әр-Рзаи, Тәгәви, Рзатөфиг, Нәгәви вә Рәзәви вә Ријзәви кими сејид нәсилләринин улу бабасы һесаб олунур. Һиндистан вә Пакистандакы чохсајлы сејид аиләләринин нәсәби дә она ҝедиб чыхыр.
О, Имам Әлијјән-Нәгидән (әлејһи сәлам) сонра атасы Имам Мәһәммәд Тәгинин (әлејһи сәлам) вәгфләринә нәзарәт едән шәхс олмушдур.
Муса Мүбәргә (әлејһи сәлам) сағлығында Гумун алимләри вә әһалиси тәрәфиндән бөјүк еһтирамла гаршыланмышдыр. Вәфат етдикдән сонра Гум һакими Аббас ибн Әмр Гәнәви онун ҹәназә намазыны гылмышдыр. Онун Гум шәһәринин Чәһил Әхтәран мәһәлләсиндә јерләшән мәзары һәмин вахтдан бу ҝүнәдәк мөминләрин зијарәтҝаһы вә еһтирам ҝөстәрдији мәканлардан бири олмушдур.
«Мүбәргә» адландырылмасынын сәбәби
Рәвајәтә ҝөрә, о, үзүнә бүргә (өртүк, нигаб) салдығы үчүн она «Мүбәргә» – јәни «үзүнү өртән» ләгәби верилмишдир.
Бәзи мәнбәләрдә онун чох ҝөзәл симаја саһиб олдуғу вә күчәдә инсанларын она бахмамасы үчүн үзүнү өртдүјү билдирилир. Башга бир фикрә ҝөрә исә о, Гумда кимлијинин танынмамасы үчүн үзүнү өртүрдү. Буна ҝөрә дә Гумун әрәб бөјүкләри она мәктуб јазараг шәһәри тәрк етмәсини истәмишдиләр.
Имам Ҹавадын (әлејһи сәлам) шәһадәтиндән сонра имамәт мәсәләси
Имам Ҹавадын (әлејһи сәлам) шәһадәтиндән сонра онун оғлу Имам Һади (әлејһи сәлам) һәлә чох кичик јашда иди. Буна ҝөрә дә шиәләр арасында фикир ајрылығы јаранмыш вә бәзи шәхсләр Мусаны имам һесаб етмишдиләр.
Мәгбәрәси
Муса Мүбәргәнин (әлејһи сәлам) мәгбәрәси Гум шәһәринин Чеһел Әхтәран мәһәлләсиндә јерләшир. О, Әһмәд ибн Мәһәммәд ибн Әһмәд ибн Мусанын (әлејһимус-сәлам) јанында дәфн едилмишдир.
Онун мәзары шиәләр тәрәфиндән бөјүк еһтирамла зијарәт олунур. Бөјүк алим вә ариф Ајәтуллаһ Мәһәммәд Тәги Беһҹәт дәфәләрлә Муса Мүбәргәнин (әлејһи сәлам) мәзарыны зијарәт етмишдир.
Sizin rəyiniz