Мүасир тибб Һәзрәти Муһәммәд Пејғәмбәрин (Сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) сағламлыг төвсијәләрини тәсдигләјирми?

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: ХХЫ әср тәбабәти габагҹыл технолоҝијалар вә ҝенишмигјаслы тәдгигатлар васитәсилә хәстәликләрин гаршысынын алынмасына хүсуси диггәт јетирир. Исламын дини-мәнәви тәлимләриндә исә тәмизлик, өлчүлү гидаланма вә хәстәликләрдән горунма мәсәләләри әсрләр әввәл хүсуси вурғуланыб.
Ислам Пејғәмбәриндән (с) нәгл олунан мәшһур ифадәләрдән бириндә «النَّظَافَةُ مِنَ الْإِیمَانِ» – «Тәмизлик имандандыр» дејилир.
Исламын ҝүндәлик ибадәтләриндән олан дәстәмаз да мүсәлманын мүнтәзәм шәкилдә әлләрини, үзүнү вә диҝәр бәдән үзвләрини јумасыны нәзәрдә тутур. Мүасир сәһијјә төвсијәләриндә исә әлләрин јујулмасы јолухуҹу хәстәликләрин јајылмасынын гаршысынын алынмасында мүһүм васитәләрдән бири һесаб олунур.
Оруҹ да Ислам тәлимләриндә хүсуси мәнәви вә физики әһәмијјәтә малик ибадәтләрдән биридир. Мүасир елмдә исә мүәјјән мүддәт әрзиндә гида гәбулундан чәкинмәјә әсасланан мүхтәлиф гидаланма моделләри, о ҹүмләдән «интермиттент фастинҝ» – фасиләли оруҹ, метаболик сағламлыг вә чәкијә нәзарәт бахымындан ҝениш шәкилдә арашдырылыр.
Ислам мәнбәләриндә һәмчинин гидаланмада өлчүлү олмаг вә һәддиндән артыг јемәкдән чәкинмәк төвсијә едилир. Бу бахымдан Пејғәмбәрдән (с) нәгл олунан «Мәдә бүтүн хәстәликләрин евидир, пәһриз исә бүтүн дәрманларын башыдыр» мәзмунлу рәвајәт дә диггәт чәкир.
Ислам дүнјаҝөрүшүндә бу төвсијәләр јалныз тибби гајдалар кими дејил, инсанын мәнәви вә физики һәјатыны бирликдә нәзәрдә тутан бир һәјат тәрзинин тәркиб һиссәси кими гијмәтләндирилир.
Бунунла јанашы, дини мәтнләрдәки сағламлыг төвсијәләринин мүасир тибби нәтиҹәләрлә мүгајисәси апарыларкән, тарихи дини мәтнләрин мәзмуну илә мүасир тибби сүбутларын методоложи бахымдан фәргли мәнбәләр олдуғуну нәзәрә алмаг мүһүмдүр.
Ислам бахымындан исә Пејғәмбәрин (с) һәјат вә тәлимләриндә инсанын сағламлығына, тәмизлијинә, гидаланмасына вә хәстәликләрдән горунмасына верилән өнәм онун һәјат тәрзинин мүһүм хүсусијјәтләриндән бири һесаб олунур.
Qeydlər və İstinadlar
[1]. Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилаты, Сәһијјәдә Әл Ҝиҝијенасы үзрә Тәлиматлар, ҮСТ Нәшријјаты, 2009.
[2]. Кулејни, Мәһәммәд ибн Јагуб, Әл-Кафи, Ҹилд 6, сәһ. 442, Дар әл-Кутуб әл-Исламијјә.
[3]. Ҹуртис, В., вә Ҹаирнҹросс, С. (2003). Әлләри сабунла јумағын исһал рискинә тәсири, Тһе Ланҹет, Ҹилд 366.
[4]. Маттсон, М. П. вә б. (2017). Аралыглы оруҹун сағламлыға вә хәстәлик просесләринә тәсири, Јашланма Арашдырмалары Иҹмаллары.
[5]. Мәҹлиси, Мәһәммәд Багир, Биһар әл-Әнвар, Ҹилд 59, сәһ. 269, Әл-Вәфа Фонду.
Sizin rəyiniz