Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин елми вә иҹра фәалијјәтинин ҝизли мәгамлары – VII һиссә

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јазынын әввәлки һиссәләриндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин фәалијјәтиндә «мәһрумлара хидмәт», «тәһлүкәсизлик вә һәрби мәсәләләрә һакимлик», «Мүгавимәт ҹәбһәсинин стратежи идарә олунмасы», «мүасир елмләрә бәләдлик» вә «фигһ вә үсул саһәсиндә јениликләр» мөвзулары арашдырылмышды. Бу һиссәдә исә онун тәләбәләринә вердији бәзи фәрди, аиләви вә иҹтимаи әхлаги төвсијәләр тәгдим олунур.
Мәсум Имамлара (ә) хүсуси еһтирам
Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин Әһли-Бејтә (ә) хүсуси еһтирам вә әдәби онун мүһүм хүсусијјәтләриндән бири кими гејд едилир.
Тәләбәләриндән бәзиләри билдирирләр ки, о, рәвајәтләри охујаркән мәсум имамын (ә) мүбарәк ады һәр дәфә чәкиләндә «Аллаһын салават вә саламы онун үзәринә олсун» ифадәсини ишләтмәјә хүсуси диггәт ҝөстәрирди.
Бәзи тәләбәләри онун бүтүн Әһли-Бејт (ә) илә мәнәви үнсијјәт вә гәлби бағлылыг јаратмағын ваҹиблијини вурғуладығыны билдирирләр. О, мәсумлардан һәр һансы биринә гаршы диггәтсизлијин доғру олмадығыны гејд едир, мәсәлән, намаздан сонра ҝөрүлән ибадәтләрин бир һиссәсинин Имам Ҹавадын (ә) һәдијјәсинә чеврилмәсини төвсијә едирди.
Әһли-Бејтин (ә) нијјәтилә әмәлләр
Онун мәнәви төвсијәләриндән данышан вә 20 илдән артыг мүддәтдә дәрсләриндә иштирак едән тәләбәләриндән бири билдирир ки, Ајәтуллаһ Хаменеинин төвсијәси белә олуб: инсан ҝөрдүјү салеһ әмәли дәрһал, һәлә тәсири вә савабы зәдәләнмәмиш ону Пејғәмбәр Әкрәмә (с) һәдијјә етмәли, сонра һәмин савабы јенидән Пејғәмбәрә (с) һәдијјә етмәли вә бу просеси давам етдирмәлидир.
Бу төвсијәнин мәгсәди салеһ әмәлин мәнәви дәјәринин артырылмасы вә инсанын ону илаһи вә мәнәви әлагәләр васитәсилә зәнҝинләшдирмәси кими изаһ едилир.
Өвладларын доғулмасындан әввәл мәнәви һазырлыг
Онун төвсијәләри арасында өвладлара доғулмаздан әввәл ад гојулмасы вә һамиләлик дөврүндә онларын адларынын мәнәви нијјәтлә мүәјјәнләшдирилмәси дә гејд олунур.
О, белә төвсијә едиб: «Адыны тез гојун вә ону адын саһибинә тапшырын.» Мәсәлән, «Мәһәммәд» адынын бир нечә мәсумун нијјәти илә, «Һәсән» адынын исә ики мәсумун нијјәти илә гојулмасыны төвсијә едиб.
Башга бир төвсијәсиндә исә валидејнләрә һәлә бөјүмәмиш өвладларынын нијјәтинә салеһ әмәлләр етмәји, мәсәлән, онларын нијјәтинә ҝеҹә намазы гылмағы мәсләһәт ҝөрүб.
Фарс дилинә диггәт
Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин диггәт јетирдији мәсәләләрдән бири дә данышыг заманы фарс дилинин горунмасыдыр.
Тәләбәләриндән бири билдирир ки, о, јад сөзләрдән узаг дурмаға вә мүмкүн гәдәр фарс сөзләриндән истифадә етмәјә тәкид едирди. Мәсәлән, «үнван» әвәзинә «нишани», «реферанс» әвәзинә «истинад», «конфранс» әвәзинә исә «тәгдимат» кими фарсҹа гаршылыгларын ишләдилмәсини истәјирди.
Онун узунмүддәтли тәләбәләриндән бәзиләри исә билдирирләр ки, Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеви Иран-Ислам мәдәнијјәтинин горунмасына хүсуси һәссаслыг ҝөстәрир вә сөзләрин дә милли-мәдәни хүсусијјәтләрә ујғун олмасына диггәт јетирир.
Онлардан бири дејир: «Мәсәлән, биз “класс нә вахтдыр?” дејәндә, “класс Лондона аиддир, дәрс дејин!” дејирди. Бу мәсәлә һәтта ән ади сөзләрә гәдәр узанырды.»
Мәнбәләр:
Һөҹҹәтүл-ислам Рәфии, Гум һөвзәсинин мүәллими вә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин тәләбәси;
Һөҹҹәтүл-ислам Рза Әлиабади, Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин тәләбәси;
Сејид Әли Әсғәр Һүсејни
Sizin rəyiniz