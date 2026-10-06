Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин елми вә иҹра фәалијјәтинин ҝизли мәгамлары – VI һиссә

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јазынын әввәлки һиссәләриндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин фәалијјәтиндә «мәһрумлара хидмәт», «тәһлүкәсизлик вә һәрби мәсәләләрә һакимлик», «Мүгавимәт ҹәбһәсинин стратежи идарә олунмасы» вә «мүасир елмләрә бәләдлик» мәсәләләри арашдырылмышды. Бу һиссәдә исә онун һөвзә елмләринә һакимијјәти, фигһи јениликләри вә һөвзә әнәнәләринин горунмасына јанашмасы диггәтә чатдырылыр.
Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин Теһран вә Гум һөвзәләриндә 33 илдән артыг тәдрис тәҹрүбәсинин олдуғу, бунун тәхминән 15 илинин һөвзә тәһсилинин ән јүксәк сәвијјәси сајылан хариҹ фигһ вә үсул дәрсләринин тәдрисинә һәср едилдији билдирилир.
1403-ҹү һиҹри-шәмси илиндә онун дәрсләриндә иштирак едәнләрин сајы 1500 нәфәри өтүб. Иштиракчылар арасында һөвзәнин танынмыш мүәллимләри илә јанашы, мүхтәлиф илләрдә, о ҹүмләдән ҸОВЫД-19 пандемијасы дөврүндә дәрсләрин онлајн кечирилдији заман онларла гадын тәләбәнин дә олдуғу гејд едилир.
Тәләбәләринин хатирәләриндә онун елми фәалијјәтинин вә фигһ вә үсул саһәсиндәки баҹарығынын ади һөвзә дәрсиндән даһа ҝениш олдуғу вурғуланыр.
Тәләбәләриндән бири онун үсул елминдә «өзүнәмәхсус үслуба, һәтта өзүнәмәхсус мәктәбә саһиб олдуғуну» билдирәрәк дејир ки, онун үсул фигһи шиә кәламынын әсаслары, әхлаги принсипләр вә мәшһур фигһ ҝөрүшләри илә узлашмагла јанашы, јени әсаслара сөјкәнир.
Онун дәрсләриндә јени үсул мәктәбинин тәгдим едилмәси әсас хүсусијјәтләрдән бири кими гијмәтләндирилир. Дәрсләринин һазырланмасы вә нәшрә һазырланмасы илә мәшғул олан бәзи тәләбәләри билдирирләр ки, бәзи бөјүк алимләрдән, о ҹүмләдән Шәһид Сәдрдән фәргли олараг, онун јениликләри мөвҹуд үмуми чәрчивә дахилиндә галмајыб; Шејх Әнсари вә мәрһум Наини кими өзүнәмәхсус мәктәб формалашдырыб.
Онларын фикринҹә, бу мәктәбин әсас хүсусијјәти онун кәлами, үсули вә фигһи принсипләри арасында там ујғунлуг вә ардыҹыллығын мөвҹуд олмасыдыр.
Онун бәзи тәләбәләри бу үсули мүзакирәләри елми мәгаләләр шәклиндә дә тәгдим едибләр. «Рәваги Фәгаһәт» елми журналынын 13-ҹү сајында дәрҹ олунмуш «Ахунд Хорасани (р) вә Устад Сејид Мүҹтәба Хаменеинин бахышында ики мәһзур арасында галманын үсули мүгајисәси» вә һәмин журналын 15-ҹи сајында дәрҹ едилмиш «Үмумән мәлум олан мәсәләјә гәти мүвафигәтин зәрурилији мәсәләси: Устад Сејид Мүҹтәба Хаменеинин бахышынын арашдырылмасы вә диҝәр әсасларын тәнгиди» адлы мәгаләләр бу јениликләрә нүмунә кими ҝөстәрилир.
Јазынын нөвбәти һиссәләриндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин елми вә иҹра фәалијјәтинин диҝәр аспектләри арашдырылаҹаг.
Мәнбәләр:
Һөҹҹәтүл-ислам Рәфии, Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин тәләбәси;
Һөҹҹәтүл-ислам Рза Сәмәдинин мүсаһибәси, Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин тәләбәси;
Сејид Әли Әсғәр Һүсејни / АБНА
Sizin rəyiniz