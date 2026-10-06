Имам Мүҹтәба Хаменеинин елми вә иҹра фәалијјәтинин ҝизли мәгамлары – V һиссә

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бу јазынын әввәлки һиссәләриндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејнинин Хаменеинин фәалијјәт вә давранышында «мәһрумлара хидмәт», «тәһлүкәсизлик вә һәрби мәсәләләрә һакимлик» вә «Мүгавимәт ҹәбһәсинин стратежи идарә олунмасы» мөвзулары арашдырылмышды. Бу һиссәдә исә онун мүасир елмләр вә технолоҝијалар саһәсиндәки билији диггәт мәркәзинә ҝәтирилир.
Онун стартаплар, билик вә технолоҝија әсаслы ширкәтләр, сәһијјә системи вә әһали мәсәләләри, мәнзил вә шәһәрсалма, технолоҝија вә Әшјаларын Интернети илә тәҹһиз олунмуш мәһсулдар шәһәрләр, рәгәмсал игтисадијјат, криптовалјуталар, Гәрбшүнаслыг вә диҝәр елми саһәләр һаггында ҝениш мәлумат саһиби олдуғу гејд едилир.
Бу биликләрә јанашмасында диггәтчәкән мәгам исә һәмин саһәләрә «сивилизасија гуруҹулуғу» вә «сивилизасија фигһи» призмасындан бахмасыдыр.
Онун мүасир елмләр барәдә мәлуматынын сәвијјәсини јахынларындан бәзиләри белә ифадә едибләр: «О, бу мөвзуларда дәгиг мәлуматлара маликдир; билији елмин сәрһәд сәвијјәсиндәдир.»
Мүасир елм вә технолоҝијалара диггәтинин сәвијјәси бәзи өлкә мүтәхәссисләринин онун рәһбәрлик дөврүнү «јени Шејх Бәһаи»нин мејдана чыхмасы үчүн башланғыҹ мәрһәләси кими гијмәтләндирмәсинә сәбәб олуб. Онларын фикринҹә, өлкәдә технолоҝија саһәсиндә јени тәшкилатланма илә белә бир дөврүн башланмасына шәраит јарана биләр.
Онун кәнд тәсәррүфаты саһәсиндәки биликләри дә јахынлары тәрәфиндән «һејрәтамиз» адландырылыб. Билдирилир ки, бу биликләр буғданын мүхтәлиф тохум нөвләри вә онларын мәһсулдарлығындан тутмуш, өлкәнин мүхтәлиф бөлҝәләриндә су һөвзәләринин идарә едилмәсинә, су мәсәләләринә вә диҝәр ихтисаслашмыш мөвзулара гәдәр ҝениш саһәни әһатә едир.
Нефт, газ вә нефт-кимја сәнајеси дә онун јүксәк сәвијјәдә мәлуматлы олдуғу саһәләр сырасында ҝөстәрилир.
Онун бу истигамәтдәки фәалијјәтинин диггәтчәкән ҹәһәтләриндән бири исә һәмин дөврдә өлкәдә рәсми вәзифә дашымадығы һалда, елми вә инноватив саһәләрдә фәалијјәт ҝөстәрән истедадлы групларла өлкәнин мүхтәлиф саһәләриндәки јүксәк сәвијјәли идарәчиләр арасында әлагә јаратмасы олуб.
Бу әлагәләрин мәгсәди истедадлы шәхсләрин идеја вә лајиһәләринин даһа сүрәтли шәкилдә һәјата кечирилмәсинә вә онларын Ислам Республикасы чәрчивәсиндә өлкәнин проблемләринин һәллинә јөнәлдилмәсинә шәраит јаратмаг олуб.
Нүмунә олараг онун игтисади гурумлардан бириндә әрзаг истеһсалы илә мәшғул олан рәһбәрләрдән бирини тохумларын ҹүҹәрмә сүрәтинин оптималлашдырылмасы вә артырылмасы илә бағлы арашдырма апаран университет профессору илә әлагәләндирдији билдирилир.
Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин елми фәалијјәтинин диҝәр истигамәти исә узун илләр әрзиндә хариҹ фигһ вә үсул дәрсләринин тәдриси заманы фигһи истинбат методлары илә јанашы, мүасир елм вә биликләрин доғурдуғу мәсәләләрлә елми вә сивилизасија јөнүмлү јанашма әсасында гаршылаша биләҹәк тәләбәләрин јетишдирилмәси олуб.
Бу мәгсәдлә онун рәһбәрлији алтында фәалијјәт ҝөстәрән һөвзәләрдә игтисади фигһ, тәһлүкәсизлик фигһи вә диҝәр ихтисаслашмыш саһәләр үзрә груплар јарадылыб, тәләбәләрә мүасир елмин мүхтәлиф истигамәтләри үзрә ихтисаслашмыш мәгаләләр һазырламаг тапшырылыб.
Онун елм вә мүхтәлиф саһәләрә јанашмасынын әсас хүсусијјәти исә «сивилизасија јөнүмлү бахыш» кими тәгдим олунур. Хүбрә Мәҹлисинин бәзи үзвләри бу хүсусијјәт барәдә билдирибләр: «Мән ону сивилизасија бахымындан диҝәр алим вә фәгиһләрдән чох фәргли һесаб едирәм.»
Университет профессорларындан бәзиләри исә онун мәнзил мәсәләсинә јанашмасыны белә тәсвир едибләр: «Онун мәнзил мәсәләсиндә мүәјјән мејарлары вә өлчүләри варды ки, бунлара сивилизасија вә мәдәнијјәт бахымындан арзуолунан хүсусијјәтләр дә дахил иди. Буна ҝөрә дә биз һәр һансы фикир вә ја модел ирәли сүрәндә онун нәјин бу мејарлара ујғун, нәјин исә онлардан кәнара чыхдығына диггәт етдијини ҝөрүрдүк.»
Јазынын нөвбәти һиссәләриндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин елми вә иҹра фәалијјәтинин диҝәр истигамәтләри арашдырылаҹаг.
Мәнбәләр:
Һөҹҹәтүл-ислам Мәһәммәд Һаҹы Әбулгасым Дүлабинин мүсаһибәси, Хүбрә Мәҹлисинин үзвү;
Фәридәддин Һәддад Адел илә мүсаһибә;
Мүһәндис Сејид Әмир Һүсејн Кәмалинин мүсаһибәси, Ислам шәһәринин стратежи һәјат арашдырмалары бејин мәркәзинин тәсис һејәтинин үзвү;
Сејид Әли Әсғәр Һүсејни
Sizin rəyiniz