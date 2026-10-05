Түркијә Азәрбајҹан (Илһам Әлијев) мүнасибәтләри нә үчүн бу һәддә гәдәр ҝәрилиб? - Видео архив

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сон ҝүнләр әлијевләр сүлалә режими ишғал етдији Азәрбајҹан Республикасында Түркијә дөвләтинә вә Һиҹаба гаршы агрессив вә репресијалы сијасәт јүрүтмәјә башлајыбдыр. Бу һагда сосиал шәбәкәләрдә мүхтәлиф билиј адамлары јазылар јазыр вә нәзәрләр сәсләндирирләр.
Фејсбукда пајлашылан мәгаләләрдән бири дә ашағыдакы јазыдыр:
Түркијә вә Илһам Әлијев нәји бөлүшә билмирләр?
Илк өнҹә ону гејд едәк ки, Илһам Әлијев халгын сәси илә президент олмадығы үчүн онун Түркијәјә мүнасибәти Азәрбајҹан халгынын Түркијәјә олан мүнасибәтинин ифадәси дејил. Истәјирик ки, буну әзиз Түркијә гардашларымыз да билсинләр. Т.Ҹ. Бакү Бүјүкелчилиғи/Түркијәнин Азәрбајҹандакы Сәфирлији
Түркијә Илһам Әлијев мүнасибәтләринин позулмасы вә индики ҝәрҝин вәзијјәти чох ҝүман ки, Нетанјаһу һөкүмәти илә Түркијәнин Гәрби Асијада вә Ҹәнуби Гафгазда тоггушмасы илә бағлыдыр.
Һәр кәсә ајдындыр ки, Илһам Әлијев әбәди һакимијјәтини јәһуди лоббисинин ҝүҹүндән алыр. Бу лобии ону дүнјада әсас тәһлүкәләрдән хилас етмәклә јанашы, онун шәхси тәһүлкәсизлијинә дә нәзарәт едир.
Амма диҝәр тәрәфдән Илһам Әлијевин нефт, газ кәмәрләри Түркијә үзәриндән һәм Авропаја, һәм дә Исраилә чатдырылыр.
Биз бәлкә дә, бу сәбәбдән бу ҝәрҝинлијин нөвбәти етапда Әлијевлә Әрдоғанын гуҹаглашмасы фонунда баша чатмасына да шаһидлик едәҹәјик.
Амма мәсәлә тәк, гуҹаглашыб, медијаја поз вермәклә битмир. Реҝионда чох ҹидди һадисәләр јашаныр.
Түркијәнин Авропаја јахынлашмасы, Франса Түркијә һәрби әмәкдашлыг сәнәдинин бағланмасы, Авропа вә Исраил мүбасибәтләринин ҝәрҝин олмасы, Илһам Әлијевин сон дөврләр өзүнү Гәддафи вә Сәддам кими апармасы вә саир сијаси һадисәләр Ҹәнуби Гафгазда јени сијаси дүзән формалашдырыр.
Илһам Әлијев чөрәји дизинин үстүндә олан адамдыр. О, өз мүәллимини, ону һакимијјәтә ҝәтирән адамы өлүм ајағында үрватсыз етдисә, ҹәнаб Әрдоғана гаршы нијә бунлары етмәсин?!
Ҹәнаб Әрдоған Т.Ҹ. Ҹумһурбашканлығы әҝәр бу мәсәләдә сәмимидирсә, ҝөрмәли олдуғу бир нечә ваҹиб иш вар:
1. Илһам Әлијевин Исраилә өтүрдүјү нефти блокламаг.
2. Азәрбајҹанда шәрләниб һәбс едилән сијаси мәһбуслара - Әли Кәримли башда олмагла азадлыг истәмәк.
3. Тез-тез ады һалланан - Илһам Әлијевлә иш, бизнес ортаглығына ајдынлыг ҝәтимәк.
P.S.
Түркијә Шушада консуллуг ачаҹагды. Амма үстүндән илләр кечсә дә, бу тәшәббүс һәлә дә баш тутмамыш галыб.
Гардаш Түркијә вә бүтүн дүнја билмәлидир ки, Илһам Әлијев үчүн бу дүнјада садәҹә бир мәгсәд вар: Әбәди һакимијјәт вә Азәрбајҹан халгынын милјардлары. О, бундан өтәри “АСАЛА” илә дә ишбирлијинә һазырдыр.
Sizin rəyiniz