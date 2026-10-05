  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Британија ордусунун кечмиш забити јәһудиләрин өлкәдә игтидар башына ҝәләҹәји тәгдирдә онлара гаршы физики үсјан едәҹәји илә һәдәләди

5 oktyabr 2026 - 16:07
Xəbər kodu: 1874173
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Британија ордусунун кечмиш забити јәһудиләрин өлкәдә игтидар башына ҝәләҹәји тәгдирдә онлара гаршы физики үсјан едәҹәји илә һәдәләди

Ендрју Фокс: "Сөз верә биләҹәјим тәк шеј одур ки, онлар мәним вә бир чох башгаларынын үзәриндән кечмәли олаҹаг вә бизимлә мүбаризә апармалы олаҹаглар.”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Рег Нјус хәбәр порталынын мәлуматына ҝөрә, Британија ордусунун кечмиш забити Ендрју Фокс, Британија Јашыл Партијасынын Исраилин мәһв едилмәсини дәстәкләмәк вә сионизми иргчи адландырмаг барәдә вердији гәрарындан сонра јәһуди иҹмасына мүраҹиәт едиб.

О, билдириб: "Сөз верә биләҹәјим тәк шеј одур ки, онлар мәним вә бир чох башгаларынын үзәриндән кечмәли олаҹаг вә бизимлә мүбаризә апармалы олаҹаглар.”

Ендрју Фокс даһа сонра там тәмкинлә вурғулајыб: “Әҝәр бу насистләр-(ҹуһудлар) һакимијјәтә ҝәлсәләр, мән физики олараг онларла сизин аранызда дајанаҹағам вә буну тәбәссүмлә едәҹәјәм."

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha