ИИР Шәһид Сүлејмани пејк системинин үч пејкинин бурахылыша һазыр олдуғуну билдирди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын Рабитә вә Информасија Технолоҝијалары назири Сејид Сәттар Һашими базар ҝүнү Рабитә вә Информасија Технолоҝијалары Назирлијиндә кечирилән Үмумдүнја Космос Һәфтәси мәрасиминдә билдириб: Шәһид Сүлејмани пејк системинин 24 пејкиндән үчү һазыр вәзијјәтә ҝәтирилиб. Бу пејкләр Фәҹр онҝүнлүјүндә тәгдим едиләҹәк вә бу ил орбитә чыхарылаҹаг.
Сејид Сәттар Һашими Шәһид Сүлејмани пејк системинә тохунараг билдириб: Бу саһәдә дә тәк пејкдән пејк системи јаратмаға доғру һәрәкәтин шаһиди олуруг.
Һашими пејк рабитәсинин ҝәләҹәкдә јерүстү рабитәни әвәз едиб-етмәјәҹәји илә бағлы суал тәгдим едәрәк билдириб: Бу ҝүнләрдә пејк системләри вә пејк рабитәсинин јерүстү рабитәни әвәз едиб-етмәјәҹәји илә бағлы гызғын мүзакирәләр апарылыр. Бу, пејк рабитәсинин инкишаф етдирилмәсинин зәрурилијинә мәһәл гојулмамасы демәк дејил. Чүнки бу технолоҝијанын чохсајлы тәтбиг саһәләри вар вә онлардан бири дә рабитә саһәсидир.
Sizin rəyiniz