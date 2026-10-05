ИИР ХИН-ин ишғалчы Америка гүввәләринин Ирагдан чыхарылмасы илә бағлы бәјанаты

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин бәјанатынын мәтни ашағыдакы кимидир:
Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији, Ираг халгыны вә һөкумәтини өлкәдә ијирми илдир давам едән фәлакәтли һәрби мөвҹудлугдан сонра Америка ишғалчы гүввәләринин вә диҝәр хариҹи гүввәләрин Ирагдан чыхарылмасы мүнасибәтилә тәбрик едәркән, бу һадисәни Ирагын милли суверенлијинин, әрази бүтөвлүјүнүн вә мүстәгиллијинин мөһкәмләндирилмәси истигамәтиндә чох ваҹиб вә зәрури аддым һесаб едир.
АБШ-нин 20 март 2003-ҹү илдә "күтләви гырғын силаһлары" илә мүбаризә апармаг кими јалан бәһанә илә өлкәјә һәрби мүдахиләсиндән сонра АБШ вә мүттәфигләринин Ирагдакы 23 иллик һәрби мөвҹудлуғунун фаҹиәси Ираг вә бүтүн реҝион үчүн дүзәлмәз нәтиҹәләрә сәбәб олду, о ҹүмләдән он минләрлә ҝүнаһсыз гадын вә ушаг да дахил олмагла бир милјондан чох ираглынын өлдүрүлмәси вә гәтлиам едилмәси, Ирагын мадди, тәһлүкәсизлик вә һөкумәт инфраструктуруна јүз милјардларла доллар дәјәриндә мадди зијан, әтраф мүһитин мәһв едилмәси вә Әбу Гурејб һәбсханасында ираглы киши вә гадынларын ишҝәнҹәјә мәруз галмасы кими дәһшәтли мүһарибә ҹинајәтләри вә Ирагда вә әтраф бөлҝәдә тәкфирчи вә ИШИД терроризми үчүн платформа јарадылмасы.
Иран Ислам Республикасы Ираг халгынын ишғал, терроризм вә мәзһәбчилик әлејһинә мүгавимәтини вә сарсылмазлығыны јүксәк гијмәтләндирәрәк, Ирагын милли суверенлијинә вә әрази бүтөвлүјүнә һөрмәт етмәјин ваҹиблијини вурғулады вә хатырлатды ки, АБШ вә мүттәфигләринин реҝион өлкәләриндәки һәрби мөвҹудлуғу зоракылығын, тәһлүкәсизлијин, бөлүнмәнин вә терроризмин тәшвигиндән башга бир шејә сәбәб олмајыб.
Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији ишғал вә терроризмә гаршы мүбаризәдә јүз минләрлә шәһидин, хүсусән дә шәһидләр Әбу Меһди әл-Мүһәндис вә Һаҹы Гасим Сүлејманинин хатирәсини јад едәркән, АБШ һөкумәтинин мәсулијјәтә ҹәлб едилмәсинин вә ишғал заманы Ираг вә диҝәр өлкәләр халгына дәјән зијана ҝөрә мәсулијјәт дашымасынын ваҹиблијини вурғулајыр.
Sizin rəyiniz