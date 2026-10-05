Сионист режимин мүхтәлиф бөлҝәләриндә Нетанјаһуја гаршы нүмајишләр \ Либерман Нетанјаһону фәләстинли адландырды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Әл-Әгса Фыртынасы Әмәлијјатынын үчүнҹү илдөнүмү ҝүнләриндә дүнјанын дөрд бир тәрәфиндән ахышараг Фәләстин торпаглары ишғал едән јәһудиләр ишғал етдикләри Фәләстин әразиләринин шималында тәсис етдикләри мүхтәлиф јәһуди шәһәрләриндә Нетанјаһунун кабинетинин фәалијјәтинә етираз олараг нүмајишләр кечирирләр.
Һајфа, Нәһаријјә вә Зихрон Јааков да дахил олмагла мүхтәлиф ҹуһуд шәһәр вә гәсәбәләиндә ҝениш шәкилдә кечирилән етираз нүмајишләриндә ҝәлмә ҹуһудлар Нетанјаһо вә онун ҹинајәткар кабинетинин игтидардан рәдд олмасыны тәләб едирләр.
Бу арада Авигдор Либерманын башчылыг етдији “Бизим Евимиз Израил” партијасы Нетанјаһону фәләстинли елан едәрәк ишғалчыларын әсил ҹуһуда, јәни Либермана сәс вермәләрини тәблиғ едир.
Sizin rəyiniz