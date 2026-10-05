Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ Конгресинә аралыг сечкиләри әрәфәсиндә Ҹефри Епштејн иши јенидән Республикачылар дүшәрҝәсинин сијаси проблемләриндән биринә чеврилиб.
Бу иш тәкҹә Доналд Трампын адынын бу галмагалларла әлагәләндирилмәсинә сәбәб олмајыб, һәм дә сәнәдләрин јајымланмасы вә нүфузлу шәхсләрин Епштејнлә әлагәләринин мүхтәлиф аспектләринин ајдынлашдырылмасы тәләбләрини јенидән ҝүндәмә ҝәтириб.
Белә бир шәраитдә Ҹеј Ди Венс Трампы мүдафиә етмәклә вә Епштејнин әмәлләринин ифша едилмәсиндә онун ролу илә бағлы өз мөвгејини ачыгламагла бу иши сечкиләр әрәфәсиндә Республикачылар үчүн һәссас мәсәләдән идарәолунан бир мәсәләјә чевирмәјә чалышыр.
Sizin rəyiniz