Аллаһ Ордусу: Дүшмәнлә бағлы һәр бир вәзијјәтә һазырыг

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун Бригада ҝенералы Мәһәммәд Әкрәми-Нија Гуру Гошунларынын 65-ҹи Хүсуси Тәјинатлы Чевик Реаксија Бригадасынын шәхси һејәти илә ҝөрүшүндә дејиб: 65-ҹи бригада стратежи бөлмәдир вә онун вәзифәләри јалныз тактики сәвијјә илә мәһдудлашмыр. Бу бөлмәнин әмәлијјатларынын милли вә бејнәлхалг сәвијјәдә стратежи тәсирләри вә нәтиҹәләри вар.
О әлавә едиб: “Иманлы, тәлим кечмиш вә баҹарыглы шәхси һејәтә малик олмасы 65-ҹи бригаданы ордунун вә өлкәнин мүһүм потенсиалларындан биринә чевириб.”
Ҝенерал Әкрәми-Нија һазыркы мүһарибәдә дүшмәнин һесабламаларына тохунараг билдириб:
“Дүшмән јанлыш һесабламаја әсасланараг дүшүнүрдү ки, Иран Ислам Республикасы Силаһлы Гүввәләринин имканларыны бир нечә ҝүн әрзиндә мәһв едә вә өлкәдә гаршыја гојдуғу мәгсәдләринә наил ола биләр. Лакин Силаһлы Гүввәләрин мүгавимәти вә Иран халгынын әзмкарлығы бүтүн бу һесабламалары алт-үст етди.
Дүшмәнин мәгсәдләри нүвә вә ракет мәсәләләри, еләҹә дә Мүгавимәт ҹәбһәси илә мәһдудлашмырды. Онлар даһа ҝениш мәгсәдләр ҝүдүрдүләр вә Иран Ислам Республикасы гурулушуну девирмәји, Ираны парчаламағы ҝүндәликләринә дахил етмишдиләр. Лакин бу мәгсәдләрин һеч биринә наил ола билмәдиләр.”
Аллаһ Ордусунун Сөзчүсү даһа сонра Иран Ислам Республикасы Силаһлы Гүввәләринин просесләри вә тәһдидләри диггәтлә изләдијини вурғулајараг дејиб: Биз өз имканларымызы даим ҝүҹләндиририк вә һәр бир вәзијјәтә һазырыг.
Sizin rəyiniz