Еттелаат АБШ вә Исраиллә әлагәли 4 тәхрибатчы дәстә мүәјјән едиләрәк һәбс олунду \ Дүшмән үнсүрләри едам олунаҹаг

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын Кәшфијјат Назирлији елан едиб: Кирман әјаләтинин Баш Кәшфијјат Идарәси Кирман әјаләтинин Сирҹан шәһристанында дүшмән Америка-сионистләрин 31 муздлусундан ибарәт 4 мүтәшәккил дәстәни мүәјјән едәрәк һәбс едиб.
Бу дүшмән Америка-сионистләрин муздлулары өлкәнин јенијетмә вә ҝәнҹләрини ҹәлб етмәјә вә тәшкилатландырмаға чалышыр, онларын ҝәләҹәк иғтишашларда иштиракыны планлашдырырдылар.
Тәхрибатчы групларынын диҝәр фәалијјәтләринә чохлу сајда Молотов коктејли һазырламаг, шәһәр камераларыны мәһв етмәк үчүн аләтләр һазырламаг вә истеһсал етмәк, иғтишашлар вә күчә тәхрибатлары јаратмаг үчүн гүввәләр һазырламаг дахилдир.
Бәјанатда даһа сонра билдирилир: Муздлулар ҹари илин јанвар иғтишашлары заманы губернаторлуг бинасыны јандырмаг, банклары вә дөвләт идарәләрини дағытмаг, дөвләт вә өзәл мүлкләри мәһв етмәк, силаһ әлдә етмәк мәгсәди илә полис гәрарҝаһына һүҹум етмәк вә с. дахил олмагла ҝениш јајылмыш вәһши вә дағыдыҹы һәрәкәтләр дә һәјата кечирмишдиләр.
Гејд едәк ки, һүгуги проседурлар битдикдән сонра ҹинајәткар дүшмән үнсүрләри едам олунаҹаглар.
Sizin rəyiniz