Трампын енержи гијмәтинин артымы илә бағлы һәлл јолу: "Дөзүн!"

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ҹинајәткар АБШ-нин президенти Доналд Трамп Оклаһомаја сечки кампанијасы сәфәри заманы өлкәдә јанаҹаг гијмәтләринин артмасыны мүдафиә едәрәк, америкалыларын Иранла мүһарибәнин хәрҹләрини чәкмәли олдугларыны билдириб.
Бамбылы америкалы сечиҹиләрә буну белә ачыглајыб ки, Иранын нүвә силаһы әлдә етмәсинин гаршысыны алмағын хәрҹ вә дәјәри вардыр вә бу баһалашма да бу ишин хәрҹләридир.
Трамп Республикачы намизәдләри дәстәкләјән чыхышында АБШ-дә јанаҹаг гијмәтләринин артмасыны даһа сонра белә әсасландырмаға чалышды: "Сиз бәдәл өдәјирсиниз; амма бу бәдәл баш верә биләҹәкләрлә мүгајисәдә чох аздыр. Тутаг ки, Иран Алабама штатынын Мобил шәһәриндә нүвә силаһындан истифадә едир!"
Трамп даһа сонра мининҹи дәфә сөз верди ки, Иран мүһарибәсинин битмәси глобал нефт гијмәтләрини ашағы салаҹаг...
Гејд едәк ки, АБШ Енержи Информасија Администрасијасынын мәлуматларына ҝөрә, АБШ-дә дизел јанаҹағынын орта гијмәти 23 февралда 3,81 доллар иди. Бу артыг 28 сентјабрда 6,38 доллара јүксәлиб. АБШ вә Исраил Ирана һүҹум етмәздән әввәл Һөрмүз боғазындан кечән коммерсија нәглијјаты нормал ишләјирди вә Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин мүфәттишләринин чохсајлы һесабатларына ҝөрә, Иранын нүвә силаһы әлдә етмәјә чалышдығына даир һеч бир әламәт јох иди.
Sizin rəyiniz