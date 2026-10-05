Һәшду-Шәби: АБШ Ирагдан там чыхмајыб, она ҝөрә дә силаһларымыз галаҹаг

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: "Ән-Нүҹәба" һәрәкатынын рәһбәрлијиндәки ресурс Әл-Әхбар хәбәр аҝентлијинә вердији мүсаһибәсиндә билдириб ки, Координасија Чәрчивәси (Әл-Әтәр әл-тәнсиги) тәрәфиндән јарадылан "Дөрдлүк Комитәси"нин групларла ҝөрүшләри јекун һәлл јолуна ҝәтириб чыхармајыб вә бу комитәнин һөкумәтә тәгдим етдији сәнәддә бу һәрәкатын тәрксилаһ едилмәсини билдирән ајдын мәтн јохдур.
Мүгавимәт груплары "вәтәнин марагларына, тәһлүкәсизлијинә вә горунмасына хидмәт едән шәртләр ирәли сүрүбләр. Бу арада, Америка гүввәләринин ҝери чәкилмәси бу ишин сону демәк дејил, чүнки Ирагын малијјә активләри вә игтисади вә сијаси гәрар гәбулетмә дә дахил олмагла, диҝәр һалларда Американын өлкәмиз үзәриндә тәсири давам едир".
Һәрби ресурс билдириб: Диҝәр групларын силаһ тәһвил вермәси онларын өз ишидир, лакин "Ән-Нүҹәба" мүгавимәт лајиһәсиндән ҝери чәкилмәјәҹәк. Чүнки тәрксилаһ тәләби Америка тәзјиги вә даһа ҝениш реҝионал ишләр илә бағлыдыр."
Ән-Нүҹәба вә Кәтаиб Һизбуллаһын бәјанатлары
Ән-Нүҹәба Америка гүввәләринин ҝери чәкилмәсиндән сонра бу бәјанатла мөвгејини сәрҝиләјиб; бәјанатда Американын Ирагдакы мөвҹудлуғунун, истәр һәрби мәсләһәтчиләр, истәрсә дә тәһлүкәсизлик ширкәтләри шәклиндә давам етдирилмәси там рәдд едилир вә Американын Ирагын игтисадијјаты, сијасәти вә һава мәканы үзәриндә доминантлығына сон гојулмасы вурғуланыр.
"Кәтаиб Һизбуллаһ" да бунунла бағлы месаж јајымлајыб вә тәшкилатын баш катиби Әбу Һүсејн Әл-Һәмидавинин һөкумәтлә данышыгларын һәләлик јекун нәтиҹәјә ҝәлмәдијини вә јени бир разылашма тәләб етдијини билдириб.
О, һөкумәтин һава һүҹумундан мүдафиә системләри тамамланана гәдәр "дүшмән учушлары" һәдәф алмаг истисна олмагла, һәрби әмәлијјатларыны дајандырдығыны ачыглајыб вә Мүгавимәтин һөкумәт гурумлары илә бирликдә мөвҹудлуғунун давам едәҹәјинә инандығыны вурғулајыб.
Sizin rəyiniz