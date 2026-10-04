Зөһран Мәмдани: Гәззада сојгырым һәлә дә давам едир вә Нетанјаһу онун мемарыдыр

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Мәмдани подкаст програмларындан бириндә чыхышы заманы билдириб ки, Нетанјаһунун БМТ Баш Ассамблејасынын иҹласларында иштирак етмәк үчүн Нју-Јорка сон сәфәри заманы һәбс едилмәмәси АБШ федерал һөкумәтинин гәрары олуб.
О, һәмчинин АБШ-нин Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәсинин үзвү олмамасыны тәнгид едиб вә билдириб ки, Бирләшмиш Штатлар мүтләг бу мәһкәмәјә гошулмалыдыр.
Нју-Јорк мери Нетанјаһујла бағлы суала ҹавабында дејиб: Онун һаггында данышаркән, Фәләстин халгына гаршы дәһшәтли сојгырымын мемары һаггында данышылыр. Нетанјаһу сојгырым иттиһамыны рәдд едиб.
Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәси 21 нојабр 2024-ҹү илдә Гәзза мүһарибәси илә әлагәдар һәрби ҹинајәтләр вә инсанлыг әлејһинә ҹинајәтләр төрәтмәси иттиһамы илә Нетанјаһу барәсиндә һәбс гәрары чыхарыб.
Мәмдани вурғулајыб ки, онун фикринҹә, һәтта атәшкәс елан едилмәсинә бахмајараг, Гәззада фәләстинлиләрин өлдүрүлмәси дајандырылмајыб. О, өтән һәфтә тәһлүкәсиз һесаб едилән әразидә 11 јашлы фәләстинли ушағын өлдүрүлмәсинә диггәт чәкиб.
Sizin rəyiniz