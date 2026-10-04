Теһран Хәбәрдарлыг Етди: Лондон Ирана гаршы һәрби тәҹавүздә иштиракына ҝөрә ҹаваб вермәлидир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Инҝилтәрәнин баш назиринин Иран Ислам Республикасына гаршы әсассыз иттиһамлары илә әлагәдар бу өлкәнин Теһрандакы сәфири Һуго Шортер Хариҹи Ишләр Назиринин сијаси мәсәләләр үзрә мүавини Мәҹид Тәхт-Рәванчи тәрәфиндән Хариҹи Ишләр Назирлијинә чағырылыб.
Ҝөрүш заманы хариҹи ишләр назиринин сијаси мәсәләләр үзрә мүавини Инҝилтәрә һөкумәтинин Иран халгына гаршы төрәтдији чохсајлы ганун позунтуларына ҝөрә бејнәлхалг мәсулијјәтини сәфирә хатырладыб вә Ирана гаршы давам едән дағыдыҹы сијасәтинә ҝөрә кәскин етиразы чатдырыб.
О, хүсусилә Инҝилтәрәнин һәрби базаларыны вә табелијиндә олан имканларыны АБШ вә Исраилин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзүнүн һазырланмасы вә һәјата кечирилмәси үчүн истифадәјә вермәсинә тохунараг вурғулајыб: “Инҝилтәрә һөкумәти АБШ вә Исраил режиминин төрәтдији тәҹавүз ҹинајәтиндә вә мүһарибә ҹинајәтләриндә иштиракына ҝөрә ҹаваб вермәлидир.”
Тәхт-Рәванчи Инҝилтәрә рәсмиләринин Фејрфод һәрби базасында тәхрибат төрәтмәк планыны Иранла әлагәләндирән әсассыз вә јолверилмәз иддиаларыны рәдд едиб. О, Инҝилтәрә һөкумәтинин бу мәсәлә илә бағлы рәсми изаһат вермәсинин вә Ирана гаршы гејри-мәгбул сијасәтини дүзәлтмәсинин зәрурилијини вурғулајыб.
Sizin rəyiniz