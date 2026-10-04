СИОНИЗИМИН ҺИНДИСТАНДАКЫ ГАРА ИЗЛӘРИ
Видео | Азәрбајҹанда әлијевләр сүлалә режими Һиндистанда Һиндулар 600 иллик Мәсҹидин минарәсинин учуртдулар
4 oktyabr 2026 - 12:08
Xəbər kodu: 1873539
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сосиал медиада јајылан видеода Һиндистанда гәдими бир Мәсҹидин минарәсинин учдуғу аны ҝөстәрилир. Минарә тәхминән 600 иллик Шаһи Мәсҹидинә мәхсусдур. Гејд едәк ки, видеода ајдын ҝөрсәнирки, һадисә Мәсҹидин бир һиссәсинин һиндулар тәрәфиндән сөкүлүр. Һиндулар Мәсҹидин гаршысындакы јолу 2028-ҹи илдә кечириләҹәк Һинду зијарәт фестивалы үчүн ҝенишләндирмәји бәһанә ҝәтирибләр. Хатырладаг ки, әлијевләр сүлалә режими дә Бакы шәһәринин ҝенишләндирмәк вә “абадлашдырмаг” бәһанәси илә онларла тарихи Мәсҹид вә мәдрәсәләри јерлә јексан етди.
Sizin rəyiniz